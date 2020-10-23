Atari迷你主機「Mini Pong Jr. 」 就像一台只能玩乒乓球的Nintendo Switch

提到 1970 年代電玩與主機，ATARI 雅達利榜上有名，尤其是 1972 年底推出的 Artari 《PONG》街機遊戲更是可以炒熱氣氛。

隨著迷你主機風潮再起，Atari 雅達利把這款知名街機遊戲機重新設計成迷你主機「Atari Mini Pong Jr.」，可以隨身攜帶，而且隨時都能進行對戰！

圖片及資料來源：gizmodo

這款迷你版乒乓遊戲機「Atari Mini Pong Jr.」由 ATARI 雅達利與 UNIS Technology Ltd. 公司合作設計，機身大小約 30 公尺、搭載 7.9 吋 LCD 彩色螢幕，可以透過 USB 充電或 3 顆 AAA 電池供電。

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遊戲機兩側各有控制旋鈕，玩家旋轉按鈕就能移動球拍把球給擋下，除了可以兩人對戰之外，也有單人模式可以與 AI 人工智慧進行對戰。然而為了保持復古遊戲樂趣，「Atari Mini Pong Jr.」遊戲機的螢幕雖然搭載彩色螢幕，但是遊戲畫面卻維持經典的黑白，只有穿插的動畫才使用彩色畫面。

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Atari 雅達利公司表示，這款迷你乒乓球遊戲街機預計在 2020 年購物季上市，亞洲與中國市場銷售將由 UNIS Technology Ltd. 負責，Arcade1Up 負責北美行銷，但最重要的售價部分 Atari 雅達利則是暫未公布。

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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》