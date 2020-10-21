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Sony以Xperia品牌打造VR頭戴裝置原形設計

聯合新聞網 / 楊又肇

稍早於全面改為線上形式呈現的CEATEC 2020活動中，今年初宣布獨立為Sony電子公司的執行長石塚茂樹，除了再次闡明未來Sony將以「3R」挑戰疫情時代的生活轉變，同時也說明將以科技力量創造全新互動模式，其中包含全新影像視覺技術、虛擬實境等應用，其中更透露未來Sony預計投入發展項目，例如以Xperia品牌技術打造的虛擬實境頭戴裝置，讓使用者享受更為沉浸的內容體驗。

從過去以來，除了PlayStation遊戲事業提出虛擬實境應用，並且推出PlayStation VR頭戴裝置，讓使用者能藉由虛擬實境沉浸在遊戲內容，Sony其實對於虛擬實境並未有太大著墨。

但在今年推出旗下首款5G連網手機Xperia 1 II，意味Sony也將進入5G連網應用推動發展階段，加上有更多影音內容未來都會藉由5G網路高速串流傳輸，更代表提供通訊技術，並且整合Sony眾多技術的Xperia品牌，將會成為Sony日後發展重要推力。

而此次短暫展示的虛擬實境頭戴裝置原形設計，便是以Xperia 1 II為基礎，透過4K HDR OLED螢幕呈現8K畫質的虛擬實境內容，配合5G網路傳輸讓使用者能感受穩定、清晰的虛擬實境視覺。

此外，Sony也進一步闡述未來在內容產製方面將會朝向全域環境的3D影像打造，讓使用者透過虛擬實境、擴增實境，或是透過一般手機螢幕都能觀看擬真內容，甚至可以透過手指撥動、改變視角等方式感受不同觀看內容。

因此未來也會持續朝向協助創作更多3D影像內容，甚至在聲音部分也會以配合3D影像內容呈現的技術發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 疫情 擴增實境 Sony

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