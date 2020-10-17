未來使用者將可透過單一帳號使用所有Sony旗下服務

依照Sony寄給開發者的信件顯示，未來將讓使用者透過單一帳號即可存取包含PlayStation Network、PlayStation Plus、PlayStation Now、PlayStation Music、PlayStation Video，以及包含Sony旗下相關服務如Sony Rewards、Sony Community、Xperia Lounge、Xperia Store與Xperia Care。

過去使用者要連接Sony旗下各項產品相關服務時，往往必須註冊不同帳號，導致使用者必須記下多組帳號密碼，而這樣的情況顯然與Sony目前推行的「One Sony」政策相違。

因此在PlayStation 5即將上市之際，Sony除了開始針對PlayStation 5的獎杯系統、操作介面等重新做了調整，同時也計畫改善PlayStation Network使用體驗，其中便包含讓使用者能透過單一帳號，就能存取包含PlayStation Network在內所有Sony提供服務，甚至包含PlayStation平台以外產品對應服務項目。

而在向開發者說明文件內容，Sony透露網頁版的全新PlayStation Network服務將會在10月19日上線，而行動版則會在10月28日釋出更新，同時新版PlayStation Network服務將不會提供諸如PlayStation 3、PlayStation Portable，以及PlayStation Vita等遊戲內容，而諸如佈景主題、應用服務等內容也不會上架。

不過，使用者過去曾在PlayStation Network購買下載遊戲內容，依然會保留於個人帳號的遊戲資料庫內，同時PlayStation 4主機依然可維持既有PlayStation Network服務內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》