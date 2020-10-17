快訊

「保護傘」餐廳潑糞男汐止遭逮 稱用餐吃壞肚子才起意報復

王永慶女婿簡明仁涉假交易32億 北檢諭令500萬交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

未來使用者將可透過單一帳號使用所有Sony旗下服務

聯合新聞網 / 楊又肇

依照Sony寄給開發者的信件顯示，未來將讓使用者透過單一帳號即可存取包含PlayStation Network、PlayStation Plus、PlayStation Now、PlayStation Music、PlayStation Video，以及包含Sony旗下相關服務如Sony Rewards、Sony Community、Xperia Lounge、Xperia Store與Xperia Care。

過去使用者要連接Sony旗下各項產品相關服務時，往往必須註冊不同帳號，導致使用者必須記下多組帳號密碼，而這樣的情況顯然與Sony目前推行的「One Sony」政策相違。

因此在PlayStation 5即將上市之際，Sony除了開始針對PlayStation 5的獎杯系統、操作介面等重新做了調整，同時也計畫改善PlayStation Network使用體驗，其中便包含讓使用者能透過單一帳號，就能存取包含PlayStation Network在內所有Sony提供服務，甚至包含PlayStation平台以外產品對應服務項目。

而在向開發者說明文件內容，Sony透露網頁版的全新PlayStation Network服務將會在10月19日上線，而行動版則會在10月28日釋出更新，同時新版PlayStation Network服務將不會提供諸如PlayStation 3、PlayStation Portable，以及PlayStation Vita等遊戲內容，而諸如佈景主題、應用服務等內容也不會上架。

不過，使用者過去曾在PlayStation Network購買下載遊戲內容，依然會保留於個人帳號的遊戲資料庫內，同時PlayStation 4主機依然可維持既有PlayStation Network服務內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

PlayStation Sony

延伸閱讀

玩家憂PS5的「派對語音錄音」 有隱私疑慮，Sony澄清不會擅自錄下

Sony公布PlayStation 5介面 融入更多線上社群互動、針對4K顯示調整

不再由三星獨佔 Sony連網電視從即日起也加入Apple TV功能

PS4主機才推8.00版更新就傳災情變磚 好友名單、通訊功能故障、連線遊戲無法玩

相關新聞

未來使用者將可透過單一帳號使用所有Sony旗下服務

依照Sony寄給開發者的信件顯示，未來將讓使用者透過單一帳號即可存取包含PlayStation Network、PlayStation Plus、PlayStation Now、PlayStation Music、PlayStation Video，以及包含Sony旗下相關服務如Sony Rewards、Sony Community、Xperia Lounge、Xperia Store與Xperia Care。

Sony公布PlayStation 5介面 融入更多線上社群互動、針對4K顯示調整

進一步拆解，並且讓眾人一窺PlayStation 5內部機構後，索尼互動娛樂進一步揭曉PlayStation 5全新操作介面細節，並且標榜將能以更流暢操作體驗提供使用。

PS4主機才推8.00版更新就傳災情變磚 好友名單、通訊功能故障、連線遊戲無法玩

PlayStation 4最新系統更新8.00版昨天在全球推出，主要是對現有「派對」與「Messages」功能的變更、新個人造型、家長監控等等。

電競比酷炫 三星推FAKER版曲面螢幕 Razer遊戲手把讓iPhone更好玩

近年電競產業蓬勃發展，遊戲市調公司Newzoo預估2022年全球電競市場產值將高達17.9億美元，電競族群的高含金量也讓...

《軒轅劍柒》釋出第三部預告影片 確定29日正式推出

日前已經有諸多消息公佈的《軒轅劍柒》，稍早再度釋出第三部預告影片，並且確認正式上市時間為10月29日，預計推出Windows PC版本與PlayStation 4平台版本，而Windows PC版本目前已經透過Steam平台提供試玩版本。

《軒轅劍柒》暫未計畫推出PS5畫質強化版本 未來規劃追加章節內容

確定將在10月29日正式推出Windows PC版本，並且同步推出PlayStation 4平台版本的《軒轅劍柒》，在今日 (10/12)活動中更宣布迎接系列作品30週年，將與台灣角川國際動漫合作推出《軒轅劍 崑崙紀》漫畫內容，預計從10月13日開始連載。

沒搶到Nvidia RTX 3080顯卡？20GB翻新版12月登場

輝達（Nvidia）的顯示卡RTX 3080才發布不久，又傳出20GB版的RTX 3080已在籌備中，顯示記憶體比現行版...

Razer揭曉遊戲座椅在內新品 強調未來致力推動環保

在稍早首次以線上結合實體活動形式舉辦的RazerCon裡，Razer宣布推出包含新款Blade Stealth 13遊戲筆電、直播麥克風Seiren Mini、新款Kraken BT Kitty Edition無線藍牙耳機、今年在CES 2020展示的新款機殼Tomahawk Gaming Chassis，更宣布推出旗下首款遊戲座椅Iskur Gaming Chair。

Sony確認僅有10款PlayStastion 4遊戲無法相容PlayStastion 5

雖然索尼互動娛樂日前標榜絕大多數的PlayStastion 4平台遊戲都能在PlayStastion 5平台上運作，但依然有無法相容支援的遊戲作品。

免等遊戲下載！微軟將以串流讓玩家更快試玩遊戲內容

依照Xbox部門負責人Phil Spencer回應說明，透露未來規劃藉由串流遊戲方式讓玩家預先試玩感興趣的遊戲內容，無需事先等待遊戲下載。

遊戲大作《原神》上市後負評炸鍋！3大關鍵讓網友秒棄坑

2020下半年大作《原神》9月28日正式上市，跨平台在PC、PlayStation 4以及任天堂Switch，以及手機雙系統Android、iOS推出，玩家在遊戲中可以組成最多四人的團隊，在開放式世界中盡情探索，精美的畫面搭配動作式RPG遊戲進行方式，企圖帶給玩家極致的沉浸式體驗。不過遊戲推出後討論度快速竄升，同時也出現大量負面評論，以下整理快速看懂該款大作的爭議主要有哪些。 <

影／SONY官方拆解PS5秀內裝高科技 網笑：根本空氣清淨機

全球玩家引頸期盼的次世代主機PlayStation 5將在11/19上市，預購更是早早秒殺。SONY日前發布一則主機拆解影片，讓玩家更了解PS5卓越性能的秘密。

熱門新聞

官網大砍5400元賣iPhone11不夠看 他爆「好市多買更賺」

iPhone 13首曝！ 瀏海變小、ProMotion螢幕、Touch ID

iPhone 12、Pro「記憶體差2GB」該直上？ 網勸：壽命差很多

Switch改機破解晶片遭破解 任天堂「最強法務」又頭痛了

今晚8點！網購開放iPhone 12 Pro、iPhone 12限量預購

iPhone 12支援5G 但美版的mmWave毫米波和台版sub-6 GHz差在哪？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。