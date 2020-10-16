Sony公布PlayStation 5介面 融入更多線上社群互動、針對4K顯示調整

進一步拆解，並且讓眾人一窺PlayStation 5內部機構後，索尼互動娛樂進一步揭曉PlayStation 5全新操作介面細節，並且標榜將能以更流暢操作體驗提供使用。

新版操作介面其實多少還是有點現行介面的感覺，同時也強調在使用螢幕擷圖、錄影，或是線上傳訊等功能都會比以往更快，同時在聊天過程也能透過語音識別方式，將口語內容轉換為數位文字使用，甚至畫面也針對4K解析度輸出作了最佳化調整。

另外，新版介面也會強化圖像顯示效果，讓使用者能更直覺透過圖像指示進行操作，並且隨時在遊戲過程呼叫使用，甚至也能更快了解個人遊玩進度等細節，或是透過子母畫面形式呈現，避免干擾遊戲操作。

而介面整體設計也會融入線上社群互動元素，讓使用者在遊玩過程可以更容易與線上好友談論內容，或是進一步了解遊戲資訊。

目前索尼互動娛樂尚未公布所有新操作介面細節，例如現階段尚未公布新版PlayStation Network服務介面，但預期在PlayStation 5準備之際，應該還會透過後續更新公布其他資訊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》