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《軒轅劍柒》暫未計畫推出PS5畫質強化版本 未來規劃追加章節內容

聯合新聞網 / 楊又肇

確定將在10月29日正式推出Windows PC版本，並且同步推出PlayStation 4平台版本的《軒轅劍柒》，在今日 (10/12)活動中更宣布迎接系列作品30週年，將與台灣角川國際動漫合作推出《軒轅劍 崑崙紀》漫畫內容，預計從10月13日開始連載。

在會後接受訪談時，負責打造此次《軒轅劍柒》作品的DOMO小組遊戲製作人楊淵升表示，會從過往採用的Unity遊戲引擎轉換為Unreal Engine，主要是考量後者在真實場景渲染能有更高真實表現，同時也較符合目前遊戲開發需求。

同時，楊淵升也強調藉由Unreal Engine跨平台相容使用特性，因此即便在PlayStation 4平台運作也不會有明顯差異。同時，對於日前公布的Unreal Engine 5遊戲引擎技術，楊淵升表示目前內部已經開始由技術人員進行前期測試，預期未來也會應用在大宇旗下遊戲作品製作。

至於對應PlayStation 5平台部分，目前暫時沒有計畫推出畫質提昇版本，而是先以PlayStation 5對應執行PlayStation 4平台遊戲方式遊玩。

在Windows PC平台版本則是增加與NVIDIA合作，因此將可額外對應NVIDIA藉由顯示卡加速的即時光影追跡 (Ray Tracing)效果，但在新版即時光影追跡效果應用部分，則預期要等到NVIDIA釋出新版驅動程式才會加入支援，針對並非採用NVIDIA顯示卡的情況，則會直接以Unreal Engine遊戲引擎對應的即時光影追跡技術，搭配PC硬體執行效能呈現。

由於NVIDIA預計在10月29日開放銷售GeForce RTX 3070，因此預期屆時也會釋出對應《軒轅劍柒》的新版GeForce Game Ready驅動程式，藉此讓遊戲能搭配GeForce RTX 30系列顯示卡開啟以硬體加速、更深層的即時光影追跡效果。

另外，楊淵升也透露未來上市後提供的下載內容更新部分，將會區分免費及付費兩種部分，前者更新將會以增加遊玩模式、增加敵方角色等，而後者則會以追加章節劇情為主，但目前仍未有具體細節可透露，僅說明仍處於規劃階段。

對於未來是否會進一步與NVIDIA合作，並且在GeForce NOW串流遊戲服務上架提供使用，楊淵升則表示目前還在評估階段，現階段會先以單機版遊戲銷售為主。

楊淵升也表示在試玩版釋出後收到不少玩家反饋意見，其中有不少部分是內部團隊原本就有計畫調整項目，因此透露在上市之前應該還是會加入更多細節調整。而對於過去推出作品是否考慮推出重製版本，楊淵升表示現階段還是會以移植作品作為優先考量，因此重製版本內容目前還沒有具體規劃。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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