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《軒轅劍柒》釋出第三部預告影片 確定29日正式推出
日前已經有諸多消息公佈的《軒轅劍柒》，稍早再度釋出第三部預告影片，並且確認正式上市時間為10月29日，預計推出Windows PC版本與PlayStation 4平台版本，而Windows PC版本目前已經透過Steam平台提供試玩版本。
《軒轅劍柒》同樣由《軒轅劍》之父蔡明宏帶領，並且由大宇資訊旗下DOMO工作室製作，此次更以動作RPG形式呈現，讓玩家可在遊戲中體驗近戰連招、格檔、反擊或閃避操作，同時也將導入系列作品採用墨家機關術、天書等機制。
遊戲背景將設定在西漢末年，玩家在遊戲內扮演朝中命官遺孤太史昭，在紛亂時代保護家人踏上斬妖除魔、追尋真相之路。
遊戲預計在10月29日正式推出，並且由林奕汎 (Livan)擔任音樂製作人，同時由曾經製作《Final Fantasy XV》等遊戲配樂的作曲家下村陽子擔任配樂製作。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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