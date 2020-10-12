Razer揭曉遊戲座椅在內新品 強調未來致力推動環保

在稍早首次以線上結合實體活動形式舉辦的RazerCon裡，Razer宣布推出包含新款Blade Stealth 13遊戲筆電、直播麥克風Seiren Mini、新款Kraken BT Kitty Edition無線藍牙耳機、今年在CES 2020展示的新款機殼Tomahawk Gaming Chassis，更宣布推出旗下首款遊戲座椅Iskur Gaming Chair。

Blade Stealth 13遊戲筆電

新款Blade Stealth 13遊戲筆電換上Intel Core i7-1165G7處理器，並且支援THX Spatial Audio音效技術，另外也搭配NVIDIA GeForce 1650 Ti獨立顯示卡。

本身搭載的13.3吋、Full HD解析度設計的OLED螢幕，則是支援120Hz畫面更新率，同時對應sRGB顯色範圍，並且支援觸控操作。

建議售價部分，新款Blade Stealth 13遊戲筆電將以1799美元起跳價格銷售。

Seiren Mini直播麥克風

新款直播麥克風Seiren Mini，則成為目前Razer推出最小尺寸的直播麥克風產品，並且推出黑色、粉色與白色三款配色，外觀則以相對圓潤設計呈現，高度僅6.42吋，並且以穩定底座支撐麥克風本體。

建議售價則是49.99美元，預計從即日起開放銷售。

Kraken BT Kitty Edition無線藍牙耳機

新款Kraken BT Kitty Edition無線藍牙耳機則是以先前版本為基礎，同樣採用Kraken系列耳機設計，內建40mm驅動單體與Chroma RGB燈效連動功能，並且以藍牙5.0連接模式使用，最長使用時間可達50小時左右。

而內建麥克風則搭載beamforming與環境噪音消除功能，讓使用者能維持清晰通話。

建議售價則是99.99美元，同樣會從即日起開放銷售。

Tomahawk Gaming Chassis

此次推出的新款機殼Tomahawk Gaming Chassis，則是以今年在CES 2020展示版本為基礎，不過卻將原本在左右兩側可上掀開啟的設計，調整為橫向往後開啟，或許是因為原本設計不符合實際使用，因此在正式銷售版本重新作了調整。

除了推出原本打造的ATX尺寸，此次也連帶推出迷你ITX版本，讓玩家能有不同選擇。兩款設計均以0.8mm厚度的SPCC鋼板打造，兩側可掀開部件則是採用大面積玻璃面板，而主要差異則在於內部可對應主機板尺寸、顯示卡長度與擴充槽數量，以及內部儲存裝置可放置數量不同，電源供應器、散熱風扇可對應規格也有差異。

至於機殼上搭載操作介面、連接埠設計，兩款機殼並沒有不同，同時也均支援Chroma RGB燈效連動功能。

建議售價部分，ATX版本將以199.99美元價格銷售，預計在秋季內正式推出，而迷你ITX版本則以179.99美元價格銷售，並且從即日起開放上市。

遊戲座椅Iskur Gaming Chair

而此次推出的遊戲座椅Iskur Gaming Chair，則是在椅背與座墊部分採用蛇紋般的皮革包覆，並且採用多組記憶泡綿對應坐靠時的支撐需求，另外也採用Razer標準綠色線條設計，另外也提供最高可達26度的腰部靠枕調整空間，藉此減輕腰椎在長時間坐在椅子上所產生負擔。

其他部分則包含座椅、扶手都能因應個人需求調整高度，整體設計則相對簡單、低調。

建議售價為499.99美元，預計從即日起開放銷售。

《電馭叛客2077》聯名款Viper Ultimate

此次同步揭曉，以即將上市遊戲《電馭叛客2077 (Cyberpunk 2077)》打造的聯名款Viper Ultimate，則是換上賽博龐克外觀設計，但本質上與標準款Viper Ultimate相同，同樣對應20000DPI定位精準度，以及在左右按鍵採用可對應7000萬次點按使用的微動開關，並且藉由Razer HyperSpeed無線連接技術，對應等同有線連接傳輸反應率。

建議售價則是159.99美元，預計配合《電馭叛客2077》遊戲上市推出，同時僅透過Razer Store線上通路獨家銷售。

強調全面綠化

除了強調日前啟用的全新辦公室將以綠化形式運作，Razer在此次RazerCon更說明近期推出的新產品採用包裝已經陸續換上更環保設計，預計在2025年以前全面採用FSC認證環保包裝材質，並且減少環境排碳量。

另外也強調在2021年底前，在全球辦公室將減少30%耗電量，並且從個人使用範圍開始減少不可回收塑膠品，同時也將與合作夥伴、供應鏈共同致力推動環保。

Razer也宣布與Conservation International保護國際組織合作，透過每銷售一組Sneki Snek布偶，就協助種植10顆樹，並且以累積種植10萬顆樹、對應約400英畝森林面積為目標。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》