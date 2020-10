Sony確認僅有10款PlayStastion 4遊戲無法相容PlayStastion 5

雖然索尼互動娛樂日前標榜絕大多數的PlayStastion 4平台遊戲都能在PlayStastion 5平台上運作,但依然有無法相容支援的遊戲作品。

僅10款PlayStastion 4平台遊戲無法支援

依照索尼互動娛樂公布名單,目前確定只有10款遊戲確定無法在PlayStastion 5平台上運作,分別如下:

《DWVR》

《Afro Samurai 2: Revenge of Kuma》

《TT Isle of Man - Ride on the Edge》

《Just Deal With It!》

《Shadow Complex Remastered》

《Robinson: The Journey》

《We Sing》

《Hitman Go: Definitive Edition》

《Shadwen》

《Joe's Diner》

其中僅《TT Isle of Man - Ride on the Edge》、《Shadwen》有在台灣地區提供銷售,因此實際造成影響並不算大。

不過,索尼互動娛樂並未透露具體無法相容運作原因,但有可能與遊戲本身使用開發工具、編碼等設計有關。

按照說明,索尼互動娛樂表示超過4000款可在PlayStastion 5平台執行的PlayStastion 4平台遊戲,將可透過額外下載更新,配合PlayStastion 5的「Game Boost」提昇畫質,例如藉由增加每秒畫格數量,讓畫面顯示更為穩定。

另外,玩家也能將額外存放在外接儲存裝置上的數位版遊戲移轉至PlayStastion 5平台,就連遊戲存檔記錄也能一併移轉,或是透過PlayStation Plus會員網路備份方式恢復存檔記錄。

雖然標榜可相容超過4000款PlayStastion 4平台遊戲,在PlayStastion 5平台執行PlayStastion 4平台遊戲時,仍有可能發生相容性問題,或是影響執行情況。

而PlayStastion 5平台依然可透過網路連接方式使用PlayStastion Now串流遊戲服務,或是遠端操作PlayStastion 5或PlayStastion 4平台所開啟遊戲。

控制配件相容也有區分

在控制配件部分,先前已經確定DualShock 4控制器依然可在PlayStastion 5平台使用,但僅限用於PlayStastion 4平台遊戲操作,而其他如PlayStastion VR、PlayStastion Move等用於PlayStastion 4平台的控制配件,同樣也僅能用於PlayStastion 4平台遊戲,甚至使用PlayStastion VR時仍須搭配對應PlayStastion 4平台的PlayStastion Camera。

至於由索尼互動娛樂推出的無線耳機組,則可順利用於PlayStastion 5,但部分用於PlayStastion 4平台的通話功能,同樣無法用在PlayStastion 5平台。

其他部分,則包含將DualShock 4控制器用於PlayStastion 5平台時,將無法使用SHARE按鍵,但玩家仍可透過按鍵設定使用截圖與錄影功能,而PlayStastion 5平台也無法使用PlayStastion 4平台的Tournaments功能,以及遊戲內直播,或是以第二畫面顯示等功能。

微軟標榜可相容所有在Xbox One發行或相容遊戲作品

反觀微軟陣營方面,目前則是標榜Xbox Series X與Xbox Series S可相容所有Xbox One系列機種可執行遊戲,包含過往曾在Xbox 360、Xbox所發行遊戲內容,索尼互動娛樂方面則更傾向僅讓玩家接續遊玩PlayStastion 4平台遊戲作品。

