免等遊戲下載！微軟將以串流讓玩家更快試玩遊戲內容

依照Xbox部門負責人Phil Spencer回應說明，透露未來規劃藉由串流遊戲方式讓玩家預先試玩感興趣的遊戲內容，無需事先等待遊戲下載。

目前微軟已經針對Xbox One系列主機、Windows PC，以及Android裝置提供Project xCloud串流遊戲服務，同時也將串流遊戲服務整合進Xbox Gamee Pass Ultimate訂閱服務，讓玩家能透過網路連接方式，並且藉由各類連網裝置隨時遊玩。

而在微軟構思中，顯然計畫將串流遊戲模式應用在試玩體驗，讓玩家可以在不用事先下載內容情況下，立即就能透過網路串流方式體驗遊戲，進而決定是否購買遊戲內容，而不會在花費時間完成下載後，卻發現遊戲不如預期。

類似設計，包含Google與蘋果也開始構思讓使用者能直接透過網路連線體驗app內容，同時無需事先下載安裝，藉此對應當下短暫使用需求，或是功能體驗需求，而雖然是以HTML5形式建構，但實際提供功能卻能比照一般app執行效果。

在接下來的遊戲發展裡，微軟透露將會持續朝向雲端串流使用模式發展，並且希望藉此串接更多玩家需求，但是在布局雲端遊戲使用模式之餘，微軟依然保留傳統購買光碟，以及透過數位內容下載遊玩使用模式，讓玩家能依照個人需求選擇不同遊戲遊玩體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》