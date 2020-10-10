快訊

川普、拜登原定10月15日第二次總統辯論 確定被取消！

免等遊戲下載！微軟將以串流讓玩家更快試玩遊戲內容

聯合新聞網 / 楊又肇

依照Xbox部門負責人Phil Spencer回應說明，透露未來規劃藉由串流遊戲方式讓玩家預先試玩感興趣的遊戲內容，無需事先等待遊戲下載。

目前微軟已經針對Xbox One系列主機、Windows PC，以及Android裝置提供Project xCloud串流遊戲服務，同時也將串流遊戲服務整合進Xbox Gamee Pass Ultimate訂閱服務，讓玩家能透過網路連接方式，並且藉由各類連網裝置隨時遊玩。

而在微軟構思中，顯然計畫將串流遊戲模式應用在試玩體驗，讓玩家可以在不用事先下載內容情況下，立即就能透過網路串流方式體驗遊戲，進而決定是否購買遊戲內容，而不會在花費時間完成下載後，卻發現遊戲不如預期。

類似設計，包含Google與蘋果也開始構思讓使用者能直接透過網路連線體驗app內容，同時無需事先下載安裝，藉此對應當下短暫使用需求，或是功能體驗需求，而雖然是以HTML5形式建構，但實際提供功能卻能比照一般app執行效果。

在接下來的遊戲發展裡，微軟透露將會持續朝向雲端串流使用模式發展，並且希望藉此串接更多玩家需求，但是在布局雲端遊戲使用模式之餘，微軟依然保留傳統購買光碟，以及透過數位內容下載遊玩使用模式，讓玩家能依照個人需求選擇不同遊戲遊玩體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

雲端 串流遊戲 微軟

延伸閱讀

疫情趨動三大改變！微軟總監：數位策略是企業存活之道

可能面臨夭折？微軟官網移除雙螢幕筆電Surface Neo宣傳內容

新創OVO攻串流電視軟硬體 推百吋無框電視K1投影機

微軟證實Xbox Series X遊戲能存在USB外接硬碟「但有這項缺點」

相關新聞

影／SONY官方拆解PS5秀內裝高科技 網笑：根本空氣清淨機

全球玩家引頸期盼的次世代主機PlayStation 5將在11/19上市，預購更是早早秒殺。SONY日前發布一則主機拆解影片，讓玩家更了解PS5卓越性能的秘密。

免等遊戲下載！微軟將以串流讓玩家更快試玩遊戲內容

依照Xbox部門負責人Phil Spencer回應說明，透露未來規劃藉由串流遊戲方式讓玩家預先試玩感興趣的遊戲內容，無需事先等待遊戲下載。

遊戲大作《原神》上市後負評炸鍋！3大關鍵讓網友秒棄坑

2020下半年大作《原神》9月28日正式上市，跨平台在PC、PlayStation 4以及任天堂Switch，以及手機雙系統Android、iOS推出，玩家在遊戲中可以組成最多四人的團隊，在開放式世界中盡情探索，精美的畫面搭配動作式RPG遊戲進行方式，企圖帶給玩家極致的沉浸式體驗。不過遊戲推出後討論度快速竄升，同時也出現大量負面評論，以下整理快速看懂該款大作的爭議主要有哪些。 <

索尼互動娛樂證實：不允許玩家變更控制手把按鍵定義

在索尼互動娛樂近期開放日本多家媒體、知名YouTuber (包含《鬼滅之刃》動畫主角竈門炭志郎聲優花江夏樹)體驗即將在11月上市的PlayStation 5過程裡，確認過往在亞洲地區與歐美地區採用不同定義的「✕」、「◯」按鍵設定，未來將統一採用「✕」按鍵對應「確認」、「◯」按鍵代表「取消」的配置，同時也確認不再允許使用者透過設定方式變更按鍵對應定義。

《Minecraft》將於明年釋出「Caves & Cliffs」更新 強化洞穴與山地系統

日前宣佈將與任天堂合作，預計在10月16日於《任天堂明星大亂鬥 特別版》增加《Minecraft》中的角色史提夫 (Steve)及愛莉克斯 (Alex)之後，Mojang再次宣布《Minecraft》下一版大型更新「Caves & Cliffs (洞穴與山)」將會在2021年釋出。

Tesla第三季供貨數量創新高 明年將進軍印度市場

日前結束電池日說明活動，並且預告將使電動車售價控制在2.5萬美元內，Tesla在稍早2020年第三季度生產與供貨進度中證實，截至今年10月2日總計生產14萬5036輛電動車，其中13萬9300輛已經完成交貨，創下Tesla至今以來最高單季交貨記錄。此外，Tesla執行長也透露最快明年將會進軍印度市場，藉此讓Tesla旗下電動車增加更多銷售機會。

美國律師事務所開始蒐集玩家證據 就Joy-Con控制器異常向任天堂提訴

針對去年不少Joy-Con手持控制器出現問題，在未操作情況下會發生控制角色自行移動現象，美國律師事務所CSK&D (Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith LLP)正著手蒐集眾多使用者的證詞，以利向任天堂提出訴訟。

玩家只能打掉重練？PS4遊戲存檔不一定能轉移到PS5主機

關於 PS5 對 PS4 遊戲的相容性，Sony 始終表達的十分曖昧，過去一段時間以來，官方除了保證 PS4 絕大多數熱門遊戲，絕對能夠在 PS5 主機上執行之外，其它方面則從未曾解釋清楚。此外，即便遊戲本體能夠升級到次世代主機，PS4 作品存檔是否可以順利轉移，也將會是一大問題。

NVIDIA確認GeForce RTX 3070 延後至10月29日上市

原訂將在10月15日上市的NVIDIA新款顯示卡GeForce RTX 3070，目前證實將延後至10月29日推出。

Ubisoft釋出《刺客教條：維京紀元》全新故事預告片 踏入英格蘭黑暗時代

預計在11月17日推出的《刺客教條：維京紀元》，稍早由Ubisoft公布全新故事預告片，進一步了解維京劫掠者埃沃爾，並踏入英格蘭黑暗時代為背景的神秘開放世界。

Chromecast搭載Google TV作業系統與遙控器 將帶來更輕便使用體驗

先前有不少消息提前曝光的「Google Chromecast with Google TV」，確定將以49美元價格從即日起率先於美國市場銷售，但預計會在今年底之前進入更多市場。

新款NEST Audio將強調更好音質 本身以75%回收材料打造

如先前預告，Google在此次線上發表會公布全新智慧喇叭產品，預期用於取代過往推出的Google Home，而名稱則採用NEST Audio，意味將針對聲音表現額外進行強化。

熱門新聞

iPhone新機亮相倒數 6大爆料搶先暖場

連假出遊幫手 蘋果地圖新增全台即時大眾運輸資訊

影像辨識3D重建運動軌跡 掌握投球打擊姿勢

NVIDIA計畫12月揭曉記憶體加倍的GeForce RTX 3080、3070

對抗微軟、Google壓境 Slack讓線上協作溝通更直覺

免等遊戲下載！微軟將以串流讓玩家更快試玩遊戲內容

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。