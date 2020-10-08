遊戲大作《原神》上市後負評炸鍋！3大關鍵讓網友秒棄坑

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文／葛緯詩

2020下半年大作《原神》9月28日正式上市，跨平台在PC、PlayStation 4以及任天堂Switch，以及手機雙系統Android、iOS推出，玩家在遊戲中可以組成最多四人的團隊，在開放式世界中盡情探索，精美的畫面搭配動作式RPG遊戲進行方式，企圖帶給玩家極致的沉浸式體驗。不過遊戲推出後討論度快速竄升，同時也出現大量負面評論，以下整理快速看懂該款大作的爭議主要有哪些。

▲透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，負面熱門關鍵字包括「抄襲」、「後門」、「資安」等。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/熱門關鍵字(分析區間:2020/09/01~2020/09/30)





▲《原神》目前在網路口碑熱門手遊排行榜中，排在第18名。

image source:網路口碑熱門手遊(分析區間:2020/07/03~2020/09/30)





熱門手遊排行榜 https://dailyview.tw/Top100/topic/51

暗藏資安危機的「後門」程式



《原神》由中國遊戲公司米哈遊研發，台灣代理商品玩邦發行，但甫剛上市隨即傳出資安爭議，有許多台灣、日本玩家指出，安裝了PC電腦版本後，發現系統出現一個名為「mhyprot2.sys」的程式常駐執行，就算把遊戲主程式關掉也會繼續運行，且該程式可以蒐集用戶的硬體資訊以及使用習慣，僅能以管理者權限開啟「命令提示字元」輸入指令才能刪掉，但遊戲重新啟動後又會恢復。

對此官方解釋，實際上這是Anti-cheat反外掛功能，為了偵測某些外掛，防止玩家使用第三方違規程式進行遊戲。不過該作法可以阻擋部分外掛程式運行，同時也會造成資安上的漏洞，官方除了緊急發文向玩家道歉，也隨即釋出更新檔，表示更新後該後台程式會在使用者關閉、解除安裝遊戲後立刻關閉。

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致敬還是抄襲《薩爾達傳說：荒野之息》？

有玩過任天堂Switch經典大作《薩爾達傳說：荒野之息》，首次看到《原神》的遊戲畫面時，絕對也會有種似曾相似的感覺，本作初次揭露遊戲內容時，就因為風格過於神似，遭大量玩家撻伐是抄襲，官方以「向前輩學習」的致敬說法解釋，遊戲內容也有取經自其他經典大作，不過此番說法被多數人認為是間接承認抄襲了任天堂。

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姑且不論遊戲玩法，許多《薩爾達傳說：荒野之息》中有的設定在《原神》裡也可以看見，很多遊戲場景與畫面也被眼尖的網友抓出來幾乎「一模一樣」，這種連可以原創的地方也複製貼上的作法，讓該款遊戲快速被貼上「山寨」的負面標籤。







定位不清的遊戲風格



撇開資安風險、抄襲爭議，回到遊戲本身上的體驗來看，也被許多人點出不少問題，其中《原神》主打的是開放式世界的探索，卻有許多單調繁冗的趕路任務，多數時間花在角色的移動上而非地圖探索；加上遊戲雖然是線上遊戲，多數遊戲過程都是一個人進行，給人一種線上單機遊戲的錯覺，導致許多人在這樣的過程中忍不住棄坑。

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此外《原神》的遊戲體驗、畫面都有一定水準之上，跨平台推出多種版本的作法，頗有要打造成可以與其他平台上大作競爭的企圖心，多元的角色養成以及需要搭配不同元素屬性，快速切換角色的獨特戰鬥系統，無疑豐富了遊戲的內容。不過同時又融入手遊令人又愛又恨的「抽卡系統」，抹殺掉玩家透過在開放世界中探索，只能花時間來蒐集珍稀寶物的趣味性，對於想要體驗純正開放式世界遊戲樂趣的玩家來說，絕對有其他更好的選擇。

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