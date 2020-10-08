影／SONY官方拆解PS5秀內裝高科技 網笑：根本空氣清淨機

全球玩家引頸期盼的次世代主機PlayStation 5將在11/19上市，預購更是早早秒殺。SONY日前發布一則主機拆解影片，讓玩家更了解PS5卓越性能的秘密。

PS日前在youtube官方頻道「PlayStation Taiwan」發布拆解影片，由資深設計師鳳康宏（Yasuhiro Ootori）進行解說。鳳康宏首先表示，本次PS5的外觀尺寸雖然比PS4大，但是在運算能力和靜音上，性能有顯著提升。

根據影片示範，使用者在移除底座之後，即可自行拆卸兩側的白色面板。拆解後首先看到風扇和集塵區、可供擴充儲存空間的介面。再往內部分解，光碟機由金屬外殼和雙層避震墊包覆，可有效減少旋轉時的震動和噪音。

鳳康宏說明，PS5採用採用超高速 SSD，提供825GB容量與每秒5.5GB/s的讀取速度，能提供玩家高品質的遊戲體驗。由於運轉時，矽晶片的熱密度非常高，因此必須提升晶片與散熱片之間熱導體的效能，於是他們採用液態金屬作為冷卻的方案。為了找出完美的冷卻機制，官方花上了兩年以上的時間進行研究。

看到解說之後，網友們也紛紛讚嘆「大工程啊…全都是科技結晶」、「意外的電路板設計沒那麼複雜」、「液態金屬冷卻感覺真的有點猛」。也有網友打趣表示「還說是路遊器？空氣淨化機哦」、「還有集塵區，這次可以名正言順說要買空氣清淨機了」、「最後問題來了，那麼哪裡買的到呢？」