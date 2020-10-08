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SONY實際拆解PlayStastion 5 看起來維修難度並不高

聯合新聞網 / 楊又肇
▲PlayStation 5大部拆解
▲PlayStation 5大部拆解

在微軟日前實際拆解即將上市的Xbox Series X內部結構後，索尼互動娛樂稍早也由硬體設計處機械結構部門副總裁鳳康宏 (多年前也曾示範拆解PlayStastion 4)實際示範拆解即將上市的PlayStation 5

而從實際影片顯示，PlayStation 5主機本體確實相當巨大，甚至比過往推出的PlayStation 3壯碩。

不過，就整個拆解過程來看的話，PlayStation 5顯然並不難拆解，同時提供直立支撐的底座也能在主機橫放時提供平穩固定效果，甚至原本設計也考慮到固定用螺絲收納需求，避免讓螺絲不慎遺失。

從機身結構設計，可以發現PlayStation 5採用兩組散熱風扇，同時內部也採用大面積設計的散熱鰭片，至於搭載AMD Aen2架構的客製化處理器，以及RDNA2顯示架構的Radeon GPU等元件，則是裝載在單張主機板上，並且使用液態金屬塗佈於處理器表面，藉此提高散熱效率。

至於PlayStation 5本體採用電源供應器為350W，同時也將變壓器整合在機身內，因此並不需額外附掛一組變壓器。

雖然影片顯示PlayStation 5相對容易拆解，但索尼互動娛樂還是建議玩家不要輕易自行拆解主機，因為可能會讓內部線路產生損壞、斷裂，同時也會影響產品保固，更不建議玩家自行改裝主機，避免造成額外問題。

目前索尼互動娛樂確定會在11月19日率先在北美在內7個市場開放銷售PlayStation 5，台灣市場則預計在11月19日正式開放銷售，建議售價為新台幣15980元，而未搭載光碟機的數位版本建議售價則為新台幣12980元。

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▲PlayStation 5本體看起來相當大
▲PlayStation 5本體看起來相當大

▲前方具備兩組散熱排氣孔
▲前方具備兩組散熱排氣孔

▲底座提供專屬螺絲收納設計
▲底座提供專屬螺絲收納設計

▲透過上掀、推開即可將外蓋取下
▲透過上掀、推開即可將外蓋取下

▲內部散熱風扇
▲內部散熱風扇

▲進行拆解
▲進行拆解

▲內部主機板與上方處理器
▲內部主機板與上方處理器

▲搭載16GB GDDR6顯示記憶體
▲搭載16GB GDDR6顯示記憶體

▲主機板上印製「PS5」字樣
▲主機板上印製「PS5」字樣

▲藉由液態金屬提高散熱效率
▲藉由液態金屬提高散熱效率

▲內建散熱鰭片
▲內建散熱鰭片

▲採用350W輸出功率的電源供應器
▲採用350W輸出功率的電源供應器

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Sony PlayStation 5

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