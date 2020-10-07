索尼互動娛樂證實：不允許玩家變更控制手把按鍵定義

在索尼互動娛樂近期開放日本多家媒體、知名YouTuber (包含《鬼滅之刃》動畫主角竈門炭志郎聲優花江夏樹)體驗即將在11月上市的PlayStation 5過程裡，確認過往在亞洲地區與歐美地區採用不同定義的「✕」、「◯」按鍵設定，未來將統一採用「✕」按鍵對應「確認」、「◯」按鍵代表「取消」的配置，同時也確認不再允許使用者透過設定方式變更按鍵對應定義。

過去以來在PlayStation歷代控制器所採用按鍵圖像設計，是源自設計師後藤禎祐打破傳統以英文字母或數字標示按鍵的思維，改以「△」、「☐」、「◯」、「✕」形式標示不同按鍵定義。

其中，「△」代表視線，因此通常在遊戲中會對應地圖呼叫，或是切換觀看視角，按鍵位置配置於上方，並且採用綠色標示。「☐」則是代表紙張，在多數遊戲中會對應選單或功能呼叫，按鍵位置放置在左側，並且以粉色標示。

至於「◯」的形象在亞洲地區代表確認、同意，按鍵位置配置於右側，並且以紅色標示，而「✕」則代表取消，配置在下方位置，同時以藍色標示。但在歐美市場的定義恰好相反，變成「◯」是取消，而「✕」則代表確認。

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因此過去日版遊戲與歐美版本遊戲的操作設定，就會採取不同定義配置，雖然對於熟稔遊戲的玩家而言，實際產生影響並不算大，但多少還是會造成部分玩家操作上的困擾。而為了減少這樣的問題，過去在PlayStation Vita、PlayStation 4都增加可讓玩家自行調整「◯」、「✕」按鍵定義功能。

但在此次即將上市的PlayStation 5裡，顯然索尼互動娛樂希望能將操作體驗統一，因此決定讓「◯」、「✕」按鍵定義維持一致，將採取過去歐美地區慣用的設計，亦即讓「◯」按鍵對應取消，而「✕」按鍵則對應確認。

同時在後續說明中，索尼互動娛樂更證實不會開放玩家透過設定方式調整按鍵定義。不過，若是玩家透過第三方可自訂按鍵定義的控制手把配件，或是透過其他方式調整設定，則不在限制範圍。

會有這樣的調整，實際上也與目前遊戲市場發展逐漸往歐美市場靠攏有關 (扣除中國市場的話)，因此未來勢必會讓日本、台灣等亞洲地區玩家面臨重新適應按鍵配置情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》