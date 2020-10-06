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《Minecraft》將於明年釋出「Caves & Cliffs」更新 強化洞穴與山地系統
日前宣佈將與任天堂合作，預計在10月16日於《任天堂明星大亂鬥 特別版》增加《Minecraft》中的角色史提夫 (Steve)及愛莉克斯 (Alex)之後，Mojang再次宣布《Minecraft》下一版大型更新「Caves & Cliffs (洞穴與山)」將會在2021年釋出。
就字面上來看，此次更新將著重在洞穴與山地地形，其中將使洞穴有更多變化，預計加入湖泊、隧道、瀑布，以及面貌更多的洞穴形式，例如鐘乳石，在山地部分則會擴大地形比例，同時也會加入更多山地樣式。
而此次更新也將增加全新敵方角色Warden，以及對玩家操作角色友善的Axolotl，並且在懸崖增加山羊 (Goat)角色，以及在海中增加由玩家投票產生的全新角色發光魷魚 (Glow Squid)。
另外， 新增加的考古系統，則可讓玩家透過全新畫筆工具挖掘稀有物品，或是在廢墟挖掘古代文物，而採集到的物品則可燒製成裝飾品，或是從中獲取資訊，此次也增加可讓玩家攜帶更多物品的束袋 (Bundle)。
至於此次增加的水晶岩層結構與銅礦，前者將能製作望遠鏡，而銅礦則可隨著時間氧化成藍銅礦，並且能製作成避雷針，藉此避開雷擊危險。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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