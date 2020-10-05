Tesla第三季供貨數量創新高 明年將進軍印度市場

日前結束電池日說明活動，並且預告將使電動車售價控制在2.5萬美元內，Tesla在稍早2020年第三季度生產與供貨進度中證實，截至今年10月2日總計生產14萬5036輛電動車，其中13萬9300輛已經完成交貨，創下Tesla至今以來最高單季交貨記錄。此外，Tesla執行長也透露最快明年將會進軍印度市場，藉此讓Tesla旗下電動車增加更多銷售機會。

依照Tesla公布數據，第三季度內總計生產1萬6992輛Model S與Model X，而Model 3與Model Y則總計生產12萬8044輛，其中Model S與Model X在第三季內供貨1萬5200輛，而Model 3與Model Y供貨數量則達12萬4100輛。

而距離Tesla年初立下全年供貨數量將可達50萬輛的目標，至今則是完成31萬8000輛的供貨數量，顯然因為新型冠狀病毒疫情產生不少影響。不過，目前Tesla顯然尚未計畫修正此項供貨目標說法，或許在接下來的第四季將會加快腳步生產電動車，並且讓全年供貨數量達標。

另外，Tesla執行長Elon Musk在回覆Twitter內容，再次提及將進軍印度市場的發展目標，預計最快在2021年將Tesla發展據點擴展到印度境內。

但其實Elon Musk在更早之前的2016年就曾表示對印度市場感興趣，甚至在去年也曾提到想進軍印度市場，而此次再次說明將在2021年進入印度市場，恰好也能接上印度政府近年推廣使用電動車的政策，同時也計畫在印度境內設置電動車相關產品產線的業者提供補助。

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