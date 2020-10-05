美國律師事務所開始蒐集玩家證據 就Joy-Con控制器異常向任天堂提訴

聯合新聞網 / 楊又肇

針對去年不少Joy-Con手持控制器出現問題，在未操作情況下會發生控制角色自行移動現象，美國律師事務所CSK&D (Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith LLP)正著手蒐集眾多使用者的證詞，以利向任天堂提出訴訟。

日前任天堂社長古川俊太郎已針對Joy-Con控制手把有異常操作「飄移」情況表達歉意，同時任天堂從去年開始也悄悄地免費提供維修Joy-Con異常問題，甚至針對已經付費維修情況提供退費，即便使用者購買機種已經過保，或是海外購買機種也一樣提供服務。

不過，任天堂方面並未正式對外宣布召回Joy-Con控制手把，或是對外公告此項問題，彷彿此項問題並不存在。而後續有使用者拆解新款Joy-Con控制手把時，發現後期推出的Joy-Con控制手把在內部設計將金屬接點重新調整，讓新款Joy-Con控制手把不會再有因接觸不良而造成「飄移」。

目前CSK&D已經開始蒐集相關證詞，並且透過論壇網站呼籲受到此問題影響的玩家可在10月16日以前提供相關影片作為證據，以利後續在法院上與任天堂對質。

在此之前，不少玩家認為Joy-Con控制手把的問題源自任天堂早期設計不良，導致手把內部電路接點接觸異常，造成操作時會有「飄移」情況。而任天堂起初是以產品正常使用故障為由，要求玩家付費維修，進而被玩家指控詐欺，以及不當獲利等情況，使得任天堂後續不再對此類情況收取維修費用，但似乎準備等官司有更明確裁決才會對外公布後續修正作法。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

詐欺 律師

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