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NVIDIA確認GeForce RTX 3070 延後至10月29日上市

聯合新聞網 / 楊又肇

原訂將在10月15日上市的NVIDIA新款顯示卡GeForce RTX 3070，目前證實將延後至10月29日推出。

而預期延後上市因素，除了與新款顯示卡供貨短缺，另一方面也與近期GeForce RTX 3080、GeForce RTX 3090傳出螢幕變花、變黑等災情影有關。

由於相比先前推出的兩款顯示卡，GeForce RTX 3070幾乎鎖定絕大部分遊戲作品顯示效能需求，加上建議售價僅不到GeForce RTX 2080 Ti的一半，同時效能又比去年推出的GeForce RTX 2070增加60%幅度效能，並且可對應穩定的4K、2K畫質遊戲運作，因此預期將會有更多玩家準備升級顯示卡。

此次確定延後上市，意味NVIDIA希望藉由更多時間爭取更充足的顯示卡供貨量，以防AMD預計在10月28日公布的新款Radeon顯示卡搶奪更多市佔。

除了確定到GeForce RTX 3070將延後上市，近期也有消息指稱NVIDIA將對外公布筆電使用的GeForce RTX 3070顯示卡，運算效能表現將與GeForce RTX 2080 Ti對齊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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