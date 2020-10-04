玩家只能打掉重練？PS4遊戲存檔不一定能轉移到PS5主機

關於 PS5 對 PS4 遊戲的相容性，Sony 始終表達的十分曖昧，過去一段時間以來，官方除了保證 PS4 絕大多數熱門遊戲，絕對能夠在 PS5 主機上執行之外，其它方面則從未曾解釋清楚。此外，即便遊戲本體能夠升級到次世代主機，PS4 作品存檔是否可以順利轉移，也將會是一大問題。

近日，《人中之龍》開發團隊人中之龍工作室，在官方 Twitter 上宣布了幾項消息。

首發於 PS4 的遊戲《人中之龍 7 光與闇的去向》，將會於 PS5 平台推出升級版的新作品，上市日期訂於 2021 年 3 月 2 日。只不過，同為次世代主機的 Xbox Series X/S 版本，則會提前一步在 11 月 10 日先行發售。

人中之龍工作室指出，擁有 PS4 實體版遊戲的玩家，未來只要於 PS5 上插入遊戲光碟，通過網路正版驗證後，就能夠立刻將作品升級至次世代版本，不需要額外費用或購買新作品。

只不過，人中之龍工作室也確認了 PS4 版本的《人中之龍 7 光與闇的去向》之遊戲存檔，將無法轉移至 PS5 主機，換句話說，玩家若選擇升級到新版本遊戲，過往的紀錄將不復存在，一切都得重新開始。當然，PS5 的遊戲存檔也無法向下轉移到 PS4。

無獨有偶，Sony 官方日前也確認，PS4 遊戲《漫威蜘蛛人》與 PS5 重製終極版遊戲《漫威蜘蛛人：邁爾斯摩拉斯》，兩款作品間的存檔既無法轉移也無法通用，雖然嚴格來說，它們的確是不同的兩款遊戲，但 PS4 跟 PS5 之間的存檔相容性，因《人中之龍》與《蜘蛛人》再度引起了質疑。

到目前為止，Sony 並沒有針對 PS4 跟 PS5 之間，遊戲存檔到底是否能順利移轉，提出真正明確的解釋，《人中之龍》與《蜘蛛人》到底算不算是「特例」，似乎只能等到遊戲主機正式發售後才能確認。

且根據外媒所收到的情報表示，未來似乎會有相當大量的能夠升級至 PS5 的 PS4 遊戲，無法將存檔轉移至次世代主機，但此消息尚未獲得官方或更多遊戲開發團隊確認。

Yep, we confirmed it quite a while ago so it might be good to explicitly mention it again. Smart Delivery and cross-save between Xbox Series X | S and Xbox One / Xbox One X is supported. — Jonathon Stebel (@More_Synergy) September 28, 2020

相較之下，微軟陣營倒是說得非常清楚。以《人中之龍 7 光與闇的去向》為例，官方團隊已經確認 Xbox Series X/S 與 Xbox One 間的存檔能夠互相轉移，沒有任何相容性問題。

最後值得注意的是，能夠經由 PS Plus 雲端存檔的遊戲，應該沒有理由無法同時相容於 PS5 跟 PS4，但直到現在 Sony 同樣沒有給出任何說明。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》