Ubisoft釋出《刺客教條：維京紀元》全新故事預告片 踏入英格蘭黑暗時代

預計在11月17日推出的《刺客教條：維京紀元》，稍早由Ubisoft公布全新故事預告片，進一步了解維京劫掠者埃沃爾，並踏入英格蘭黑暗時代為背景的神秘開放世界。

新劇情預告片讓玩家更了解維京劫掠者埃沃爾，在面對自己哥哥席格德負有責任，另一方面則想追求個人榮耀，而因無盡戰亂與資源匱乏而被迫離開挪威的埃沃爾氏族，必須在英格蘭眾王國當中確保未來。

在旅途中，埃沃爾會遇見無形者，並將面對眾多強勢人物，包括撒克遜國王和拉格納．洛斯布羅克好戰的兒子們，還有日益增長、可能會左右英格蘭命運的神秘威脅。

《刺客教條：維京紀元》由Ubisoft蒙特婁工作室帶領開發，將在今年11月17日於Xbox One、PlayStation 4平台推出，Windows PC版本則會透過Epic Games Store與Ubisoft Store平台銷售，而預計年底正式推出Xbox Series X和PlayStation 5時也會提供對應版本，並且針對Xbox One或PlayStation 4平台版本提供免費升級。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》