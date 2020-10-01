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新款NEST Audio將強調更好音質 本身以75%回收材料打造

聯合新聞網 / 楊又肇

如先前預告，Google在此次線上發表會公布全新智慧喇叭產品，預期用於取代過往推出的Google Home，而名稱則採用NEST Audio，意味將針對聲音表現額外進行強化。

NEST Audio將以比例達75%的回收材質打造，分別提供綠色、砂色、藍色、白色與黑色五款配色，建議售價則是99美元。除了確定會在10月5日於全球21個國家市場推出，Google也確認NEST Audio將會在台灣上市消息，而建議售價則會是新台幣3180元。

此次介紹NEST Audio並未特別強調其Google Assistant數位助理服務應用表現，Google主要著重描述如何重新設計智慧喇叭音質輸出表現，並且符合音樂人聽感偏好，嗯別加入更多低頻表現、聲音也更為明亮，同時將能呈現乾淨音質。

相比先前推出的Google Home，新款NEST Audio增加約50%低頻，以及超過75%的音量表現，其中採用19mm尺寸設計的高音頻輸出元件與75mm中低頻發聲元件，並且透過表層高密度編織層確保聲音能更乾淨呈現。

除了在音質輸出表現提昇，Google也說明新款NEST Audio依然能與舊款智慧喇叭連動，讓使用者能將音樂於室內帶著走。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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