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Chromecast搭載Google TV作業系統與遙控器 將帶來更輕便使用體驗

聯合新聞網 / 楊又肇

先前有不少消息提前曝光的「Google Chromecast with Google TV」，確定將以49美元價格從即日起率先於美國市場銷售，但預計會在今年底之前進入更多市場。

目前看起來，「Google Chromecast with Google TV」本質上依然是Chromecast裝置，同時作業系統採用換上Google TV名稱，並且以Android TV介面微基礎的設計，但不確定Google未來是否將現有Android TV作業系統更名，或是僅在此類Chromecast裝置採用Google TV作業系統名稱。

依照Google說明，「Google Chromecast with Google TV」產品設計是為了讓使用者能有更簡單、直覺的電視使用體驗，因此除了整合Chromecast方便配合手機投放觀看內容，同時也能藉由Google TV使用諸如Netflix、YouTube TV、亞馬遜Prime Video、Disney+、HBO Max、Spotify等內容，並且可透過Google Assistant數位助理服務協助查找特定觀看片段 (但此項功能可能會因地區支援情況而異)。

操作部分，除了配合手機推播觀看內容，「Google Chromecast with Google TV」也加入支援遙控器配件，其中也整合Google Assistant數位助理服務專屬按鍵，讓使用者能透過聲控方式操作，或是透過觸控板進行操作。

另外，遙控器也預載Netflix與YouTube快捷按鍵，讓使用者能快速啟動這兩項較多人使用的串流影音服務。

至於外型部分，「Google Chromecast with Google TV」採用糖果般色彩設計，區分雪白色、天藍色、日暮紅三款配色。

除了確定將以49美元建議售價率先在美國市場推出，目前「Google Chromecast with Google TV」將在今年底前於更多市場推出，但不確定是否會進入台灣市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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