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CAPCOM證實將與Netflix合作 改編CG動畫《惡靈古堡：無盡黑暗》
CAPCOM稍早於東京電玩展線上直播內容表示，將與Netflix平台合作推出以旗下知名遊戲《惡靈古堡 (BIOHAZARD)》為基礎改編的CG動畫，並且預計以《惡靈古堡：無盡黑暗 (BIOHAZARD: Infinite Darkness)》為稱。
這並非CAPCOM第一次將《惡靈古堡》系列作品改編為CG動畫，過去在2008年就曾與SPE共同製作以「拉昆市慘劇」7年後時空背景設定的《惡靈古堡：惡化 (BIOHAZARD: DEGENERATION)》，而在2017年也與MARZA合作打造《惡靈古堡：血仇 (BIOHAZARD: VENDETTA)》。
不過，攜手Netflix推出改編CG動畫作品，則是CAPCOM首次嘗試作法，而將由SEGA Sammy旗下TMS Entertainment負責製片，而CG動畫製作則由曾經負責製作《惡靈古堡：血仇》的動畫工作室Quebico負責。
至於登場人物則包含系列作品持續登場的里昂‧S‧甘迺迪，以及在系列作品也曾多次登場的克蕾兒‧瑞菲爾德。
《惡靈古堡：無盡黑暗》預計會在2021年於Netflix平台獨佔推出，同時預計在全球地區播放。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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