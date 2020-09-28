以桐生一馬故事為主軸 SEGA知名遊戲《人中之龍》將拍攝電影

在把《音速小子》搬上電影呈現，並且獲得不少市場迴響之後，SEGA顯然準備再將旗下另一款知名遊戲作品《人中之龍》拍設成電影。

依照Variety網站報導指稱，SEGA將與1212 Entertainment等業者合作，預計將《人中之龍》系列遊戲主角桐生一馬的故事拍設成電影。

而實際上，《人中之龍》系列遊戲內容呈現就已經相當適合以電影形式呈現，同時過去也曾在日本境內製作電影與影集內容，但並未在海外市場銷售。此次傳出遊戲將以電影形式呈現，顯然也是與《人中之龍》系列遊戲在美國等市場也廣受歡迎有關。

不過，目前還無法確認《人中之龍》系列遊戲拍攝成電影，是否會延續系列遊戲人設與故事，同時目前電影拍攝工作也還只是處於相當早期的籌備階段，因此目前還無法確認將會由哪些演員陣容擔任演出，而導演、編劇等人選也尚未確認。

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