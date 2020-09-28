微軟證實Xbox Series X遊戲能存在USB外接硬碟「但有這項缺點」

先前證實與Seagate合作以PCIe 4.0連接埠打造的特殊規格外接SSD，確定會以219.99美元銷售，讓使用者能以此存放數位版遊戲內容，同時也支援遊戲執行遊玩使用。而使用者依然可以利用現有USB連接規格的外接式硬碟、SSD存放遊戲內容，但就無法直接執行遊戲，必須額外將遊戲複製到Xbox Series X或Xbox Series S內的SSD才能遊玩。

依照微軟解釋，由於新款遊戲主機採用Xbox Velocity Architecture設計，因此能以更快效率執行遊戲，而與Seagate合作的外接SSD不僅以PCIe 4.0連接埠使用，同時也以Xbox Velocity Architecture設計打造，因此直接透過此外接SSD儲存遊戲，並且執行遊戲內容不會有問題。

但由於透過USB連接埠使用的外接式硬碟或外接SSD，整體資料傳輸仍會受限於USB連接規格，進而影響遊戲執行效率，因此僅開放作為儲存、備份遊戲內容使用，使用者依然需要將遊戲複製到內建儲存元件，並且透過主機執行遊戲內容。

雖然無法直接在外接裝置上執行遊戲，但至少使用者能以相對容易負擔方式存放數位版遊戲內容。

而就價位來看，微軟與Seagate合作的特殊規格外接SSD，實際在價位設定也貼近現有1TB PCIe 4.0 SSD，主要還是因為此類裝置仍未普及，因此在微軟未來開放更多業者加入合作，加上PCIe 4.0連接埠普及應用，預期也會讓此類外接儲存裝置價格下降。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》