聽新聞
test
0:00 / 0:00

要塞英雄與蘋果訴訟將開庭 盼說服法官讓遊戲上架

中央社 / 舊金山27日綜合外電報導
熱門電玩遊戲「要塞英雄」開發商Epic Games與蘋果公司因上架規定起衝突，蘋果8月將遊戲下架，引發開發商提告。歐新社
熱門電玩遊戲「要塞英雄」開發商Epic Games與蘋果公司因上架規定起衝突，蘋果8月將遊戲下架，引發開發商提告。歐新社

熱門電玩遊戲「要塞英雄」開發商Epic Games與蘋果公司因上架規定起衝突，蘋果8月將遊戲下架，引發開發商提告。本案預定明天開庭，Epic將再度努力說服法官讓遊戲恢復上架。

法新社報導，Epic因不滿蘋果（Apple）不准旗下各款行動裝置的用戶從官方應用程式商店App Store以外地方下載各種app，因此刻意挑戰蘋果抽成規定，也就是對用戶在app內消費收取3成佣金。Epic在「要塞英雄」（Fortnite）更新版上架後，便拒付蘋果佣金。

蘋果於是在8月13日將「要塞英雄」從App Store下架，Epic隨後也一狀告上加州聯邦法院。

蘋果正將注意力放在對全球10億多名iOS作業系統裝置用戶販售數位內容和訂閱服務。而這起抽成爭議，也引發一些認為蘋果app上架政策涉及壟斷的應用程式開發商強力聲援Epic。

包括Epic和串流音樂平台巨擘Spotify等數家重要應用程式開發商，最近便組成「應用程式公平聯盟」（Coalition for App Fairness），要求與蘋果和谷歌（Google）就各自經營的大型應用程式商店訂立新條款。

Google的應用程式商店Play Store提供支援自家Android作業系統的app下載。Google雖和蘋果一樣會對開發商收取佣金，但不限制Android用戶從其他管道下載app。

明天開庭的辯論重點，將是蘋果是否應在範圍廣泛的訴訟進行期間，讓「要塞英雄」暫時先在App Store恢復上架。

蘋果 App Store APP 手遊

延伸閱讀

亞馬遜推串流遊戲服務Luna 巧妙躲過蘋果App Store限制

蘋果收購新創公司Scout FM 預期將擴展Podcast服務市場

稱「疫情影響」 蘋果部分暫停平台30%分潤制度至年底

蘋果讓步 部分App暫免抽成

相關新聞

要塞英雄與蘋果訴訟將開庭 盼說服法官讓遊戲上架

熱門電玩遊戲「要塞英雄」開發商Epic Games與蘋果公司因上架規定起衝突，蘋果8月將遊戲下架，引發開發商提告。本案預...

索尼互動娛樂總裁：業者不應該將最新遊戲放進訂閱服務

在近期受訪時，索尼互動娛樂總裁Jim Ryan除了回應PlayStation 5向下相容作法，同時也針對訂閱式遊戲內容服務表示看法，認為遊戲業者不應該將最新遊戲內容放進訂閱式服務提供使用。

PS5預購秒殺！他看旁高中生「無動於衷」感嘆 網曝殘酷原因

台灣索尼互動娛樂(Sony)宣布18日中午12點開放PS5光碟版主機首波預購，各大網路平台開賣即被光速秒殺，不少玩家哀嚎沒買到，搶購激烈連購物平台都罕見提醒「沒搶到的朋友請保持冷靜」，但有網友在小吃店吃午餐，看著電視放著PS5的新聞，一桌高中生竟無動於衷，他感嘆「PS5對現在高中生沒吸引力了嗎？」

PS5台灣售價出爐 12,980元起 9月18日中午開放預購

次世代遊戲主機爭霸戰提前開打，原本進度一直神神祕祕的PlayStation 5，可能也受不了全球玩家不停敲碗，終於正式宣...

遊戲橘子《月光雕刻師》手遊事前預約開跑 創角送虛寶

歷時3年打造，由台灣遊戲橘子攜手韓國遊戲大廠Kakao Games共同營運的韓國百萬小說IP同名MMORPG手遊《月光雕...

PlayStation Plus「精選合輯」成了PS5實現遊戲向下相容的作法

相較微軟明確地說明Xbox Series X將能以向下相容形式直接遊玩計有Xbox One或Xbox 360等過往平台發行遊戲作品，索尼互動娛樂則始終未說明PlayStation 5是否也會提供相同功能，讓玩家能直接遊玩過往PlayStation 4平台遊戲。而此次宣布推出PlayStation Plus精選合輯 (PlayStation Plus Collection)項目，顯示索尼互動娛樂將以不同方式讓玩家能在PlayStation 5平台遊玩既有PlayStation 4平台遊戲作品。

《戰神》系列新作將在2021年登上PlayStation 5平台

索尼互動娛樂宣布，將由旗下聖塔莫尼卡工作室推出《戰神》系列新作，預計會在2021年登上PlayStation 5平台。

《Final Fantasy XVI》揭曉 將成為PlayStation 5平台獨佔作品

Square Enix宣布，將在PlayStation 5平台與Windows PC平台推出《Final Fantasy XVI》，其中將在PlayStation 5平台獨佔發行家用主機版本。

《惡靈古堡8：村莊》公布第二波宣傳影片 將有PS5、Xbox Series版本

今年6月中旬公布的《惡靈古堡》系列新作《惡靈古堡8：村莊》，此次隨著PlayStation 5上市資訊揭曉，釋出第二波宣傳影片。

《惡魔獵人5 特別版》將加入即時光線追跡、畫質提昇效果

除了釋出《惡靈古堡8：村莊》第二波宣傳影片，CAPCOM也宣布去年推出的《惡魔獵人5 (Devil May Cry 5)》，將在PlayStation 5、Xbox Series X及Windows PC平台推出畫質提昇，並且加入即時光線追跡效果的《惡魔獵人5 特別版 (Devil May Cry 5 Special Edition)》。

《霍格華茲的遺產》讓玩家扮演魔法學徒 在19世紀的霍格華茲學院冒險

華納兄弟遊戲宣布，將在PlayStation 5、PlayStation 4，以及包含Xbox Series X、Xbox One與Windows PC平台推出以《哈利波特》小說為基礎改編，並且以開放世界架構打造的動作角色扮演遊戲《霍格華茲的遺產》。

《漫威蜘蛛人：邁爾斯摩拉斯》公布首波實機遊玩影片

由目前加入成為索尼互動娛樂全球工作室之一的Insomniac Games打造，並且以漫威超級英雄漫畫《蜘蛛人》改編的動作冒險遊戲《漫威蜘蛛人：邁爾斯摩拉斯 (Marvel's Spider-Man: Miles Morales)》，稍早公布首波實機遊玩影片。

熱門新聞

今明限定！Google歡慶22歲 買Pixal 3a現省6,380元

稱「疫情影響」 蘋果部分暫停平台30%分潤制度至年底

不滿高通市場壟斷訴訟結果 美國通訊委員會提出上訴

3～12歲適用 YouTube Kids兒童專屬App正式在台上線

亞馬遜更新Echo智慧喇叭系列 換上球狀外型設計

亞馬遜也推出旗下串流遊戲服務Luna 與Google、微軟爭奪市場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。