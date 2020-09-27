聽新聞
test
0:00 / 0:00
要塞英雄與蘋果訴訟將開庭 盼說服法官讓遊戲上架
熱門電玩遊戲「要塞英雄」開發商Epic Games與蘋果公司因上架規定起衝突，蘋果8月將遊戲下架，引發開發商提告。本案預定明天開庭，Epic將再度努力說服法官讓遊戲恢復上架。
法新社報導，Epic因不滿蘋果（Apple）不准旗下各款行動裝置的用戶從官方應用程式商店App Store以外地方下載各種app，因此刻意挑戰蘋果抽成規定，也就是對用戶在app內消費收取3成佣金。Epic在「要塞英雄」（Fortnite）更新版上架後，便拒付蘋果佣金。
蘋果於是在8月13日將「要塞英雄」從App Store下架，Epic隨後也一狀告上加州聯邦法院。
蘋果正將注意力放在對全球10億多名iOS作業系統裝置用戶販售數位內容和訂閱服務。而這起抽成爭議，也引發一些認為蘋果app上架政策涉及壟斷的應用程式開發商強力聲援Epic。
包括Epic和串流音樂平台巨擘Spotify等數家重要應用程式開發商，最近便組成「應用程式公平聯盟」（Coalition for App Fairness），要求與蘋果和谷歌（Google）就各自經營的大型應用程式商店訂立新條款。
Google的應用程式商店Play Store提供支援自家Android作業系統的app下載。Google雖和蘋果一樣會對開發商收取佣金，但不限制Android用戶從其他管道下載app。
明天開庭的辯論重點，將是蘋果是否應在範圍廣泛的訴訟進行期間，讓「要塞英雄」暫時先在App Store恢復上架。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言