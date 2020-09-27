要塞英雄與蘋果訴訟將開庭 盼說服法官讓遊戲上架

熱門電玩遊戲「要塞英雄」開發商Epic Games與蘋果公司因上架規定起衝突，蘋果8月將遊戲下架，引發開發商提告。本案預定明天開庭，Epic將再度努力說服法官讓遊戲恢復上架。

法新社報導，Epic因不滿蘋果（Apple）不准旗下各款行動裝置的用戶從官方應用程式商店App Store以外地方下載各種app，因此刻意挑戰蘋果抽成規定，也就是對用戶在app內消費收取3成佣金。Epic在「要塞英雄」（Fortnite）更新版上架後，便拒付蘋果佣金。

蘋果於是在8月13日將「要塞英雄」從App Store下架，Epic隨後也一狀告上加州聯邦法院。

蘋果正將注意力放在對全球10億多名iOS作業系統裝置用戶販售數位內容和訂閱服務。而這起抽成爭議，也引發一些認為蘋果app上架政策涉及壟斷的應用程式開發商強力聲援Epic。

包括Epic和串流音樂平台巨擘Spotify等數家重要應用程式開發商，最近便組成「應用程式公平聯盟」（Coalition for App Fairness），要求與蘋果和谷歌（Google）就各自經營的大型應用程式商店訂立新條款。

Google的應用程式商店Play Store提供支援自家Android作業系統的app下載。Google雖和蘋果一樣會對開發商收取佣金，但不限制Android用戶從其他管道下載app。

明天開庭的辯論重點，將是蘋果是否應在範圍廣泛的訴訟進行期間，讓「要塞英雄」暫時先在App Store恢復上架。