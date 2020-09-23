索尼互動娛樂總裁：業者不應該將最新遊戲放進訂閱服務

在近期受訪時，索尼互動娛樂總裁Jim Ryan除了回應PlayStation 5向下相容作法，同時也針對訂閱式遊戲內容服務表示看法，認為遊戲業者不應該將最新遊戲內容放進訂閱式服務提供使用。

Jim Ryan認為，許多遊戲新作都是開發者花費高額成本製作，甚至有些遊戲製作成本高達數百萬美元，認為很難僅透過訂閱式服務計費方式回收開發成本。

不過，Jim Ryan並未直接否認訂閱式服務不適合用於遊戲內容，畢竟目前索尼互動娛樂在PlayStation Plus服務新增名為精選合輯服務，讓PlayStation Plus服務會員能直接遊玩過往在PlayStation 4平台熱銷遊戲，同時在北美市場也提供名為PlayStation Now的訂閱制串流遊戲服務。

但以目前遊戲市場發展包含蘋果、Ubisoft、美商藝電 (EA)在內業者均提供旗下以訂閱形式使用的遊戲服務，而微軟、NVIDIA及Google也分別提供旗下串流遊戲服務，其中有不少業者選擇在服務內增加最新發表遊戲作品，甚至以服務平台獨佔形式提供使用，顯然以訂閱形式計費支撐、回收新遊戲開發成本並非無法實現。

因此Jim Ryan的說法，顯然是配合索尼互動娛樂目前在遊戲市場的發展策略，意味在PlayStation 5平台的新作僅能透過購買實體光碟，或是付費下載數位內容形式使用，而不會出現在旗下訂閱形式使用服務。

而針對近期開放預購PlayStation 5，在短時間內便銷售一空的情況，索尼互動娛樂表示將會在近期內提供更多預購數量。不過，針對市場黃牛紛紛抬高轉售金額情況，索尼互動娛樂並未作任何回應。

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