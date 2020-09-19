PS5預購秒殺！他看旁高中生「無動於衷」感嘆 網曝殘酷原因

台灣索尼互動娛樂(Sony)宣布18日中午12點開放PS5光碟版主機首波預購，各大網路平台開賣即被光速秒殺，不少玩家哀嚎沒買到，搶購激烈連購物平台都罕見提醒「沒搶到的朋友請保持冷靜」，但有網友在小吃店吃午餐，看著電視放著PS5的新聞，一桌高中生竟無動於衷，他感嘆「PS5對現在高中生沒吸引力了嗎？」

網友在PTT八卦版發文說，中午在一家小吃店吃午餐，附近一桌坐著5個高中生，每個都邊滑手機邊吃，應該是在玩手遊，吃完的也繼續滑，這時電視上播著PS5的新聞，於是看了一下那5名高中生，結果沒人有反應，繼續滑手機，原PO也表示他們不是沒在看新聞，因為下一則金正恩有替身的新聞時，他們就有兩三個人抬頭笑，他感嘆的說，記得以前PS發售是每個高中生會關注的話題「難道現在PS已經對高中生沒吸引力了嗎？」

此文一出也引起網友熱議，不少人點出真相「都在玩手機遊戲，誰要玩遊戲機」、「家機現在都老在玩而已」、「時代的眼淚」、「現在人都玩手遊，誰跟你玩PS，再不然也玩SWITCH好嗎」但也有人認為「會打電話的人也不需要看新聞，自己找網路消息就好啊」、「PS一台那麼貴，高中生哪來錢買」、「高中不是他們的客群阿」。

PS5在台灣的建議售價為15980元，無光碟機的數位版為12980元，並在11月19日與全球同步上市，昨天(18日)中午展開首波預購，不少網友一早就到實體通路排隊，但多數人都沒預購成功，網路部分，個大平台也是一分鐘內就完售，讓許多沒想到的玩家哀嚎遍野。