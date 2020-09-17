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《漫威蜘蛛人：邁爾斯摩拉斯》公布首波實機遊玩影片

聯合新聞網 / 楊又肇

由目前加入成為索尼互動娛樂全球工作室之一的Insomniac Games打造，並且以漫威超級英雄漫畫《蜘蛛人》改編的動作冒險遊戲《漫威蜘蛛人：邁爾斯摩拉斯 (Marvel's Spider-Man: Miles Morales)》，稍早公布首波實機遊玩影片。

《漫威蜘蛛人：邁爾斯摩拉斯》是先前在PlayStation 4平台推出的《漫威蜘蛛人》續篇作品，並且由邁爾斯摩拉斯作為新世代主角，並且延續過往遊戲內容與遊玩模式，並且讓玩家能在遊戲中感受蜘蛛人飛簷走壁的爽快移動感。

在此次公布消息中，Insomniac Games同時也宣布《漫威蜘蛛人：邁爾斯摩拉斯》將會推出PlayStation 4版本，藉此吸引更多玩家遊玩。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

PlayStation 漫威 蜘蛛人 Sony

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