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《霍格華茲的遺產》讓玩家扮演魔法學徒 在19世紀的霍格華茲學院冒險
華納兄弟遊戲宣布，將在PlayStation 5、PlayStation 4，以及包含Xbox Series X、Xbox One與Windows PC平台推出以《哈利波特》小說為基礎改編，並且以開放世界架構打造的動作角色扮演遊戲《霍格華茲的遺產》。
玩家在遊戲中將扮演加入霍格華茲學院的魔法學徒，並且在學院各處進行探索，同時打造屬於自己的角色、調製魔法藥水，透過升級天賦成為巫師。
而玩家將會在19世紀的霍格華茲學院進行冒險，同時也將擁有感知及掌握古代魔法的不尋常能力，並且決定為了眾人利益保密，或是屈服魔法誘惑。
《霍格華茲的遺產》預計在2021年正式推出。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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