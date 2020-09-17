《惡魔獵人5 特別版》將加入即時光線追跡、畫質提昇效果

除了釋出《惡靈古堡8：村莊》第二波宣傳影片，CAPCOM也宣布去年推出的《惡魔獵人5 (Devil May Cry 5)》，將在PlayStation 5、Xbox Series X及Windows PC平台推出畫質提昇，並且加入即時光線追跡效果的《惡魔獵人5 特別版 (Devil May Cry 5 Special Edition)》。

此次推出的特別版，主要針對次世代遊戲主機與PC規格增加的硬體規格，加入即時光影追跡效果，並且可選擇以4K@30fps或10080P 60fps形式遊玩，甚至最高可對應高達120fps畫面顯示率，同時也支援PlayStation 5平台搭載的3D音效。

此外，PlayStation 5平台版本更加入支援DualSense無線控制器的觸覺回饋與自動調整扳機鍵等功能，當玩家按下L2鈕來啟用尼祿的Exceed轉速時，將能感受到引擎震動與油門拉扯感，甚至也能感受尼祿或但丁揮舞武器的觸感。

而在遊戲內容部分，《惡魔獵人5 特別版》將增加能以1.2倍速度快轉由玩的「Turbo 模式」，以及增加更多敵人數量、更具挑戰性的「傳說黑騎士 (Legendary Dark Knight)模式」，另外更讓但丁的雙胞胎哥哥「維吉爾（Vergil）」回歸登場。

先前已經購買PlayStation 4、Xbox One或Windows PC版本玩家，將可透過額外付費下載DLC內容方式獲得維吉爾。

《惡魔獵人5 特別版》將在11月10日率先推出Xbox Series X平台版本，預計在11月12日推出PlayStation 5版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》