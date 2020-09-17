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《惡靈古堡8：村莊》公布第二波宣傳影片 將有PS5、Xbox Series版本
今年6月中旬公布的《惡靈古堡》系列新作《惡靈古堡8：村莊》，此次隨著PlayStation 5上市資訊揭曉，釋出第二波宣傳影片。
《惡靈古堡8：村莊》預計在2021年推出，而遊戲設定為《惡靈古堡7 生化危機》續作，因此故事主角依然是前作就登場的伊森溫特斯 (Ethan Winters)，同時系列作品中出現的克里斯雷德菲爾 (Chris Redfield)也將再次登場。
除了預計在PlayStation 5平台推出，《惡靈古堡8：村莊》也計畫推出Windows PC與Xbox Series平台版本。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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