《惡靈古堡8：村莊》公布第二波宣傳影片 將有PS5、Xbox Series版本

去年在Oculus Connect 6活動中證實與擁有雷朋、Oakley、Armani、Versace等眼鏡品牌的EssilorLuxottica合作，並且以LiveMaps發展項目建構使用者眼前所及「世界」，並且透過擴增實境方式在使用者眼前呈現資訊等內容。在此次Facebook Connect活動裡，Facebook更進一步說明此項計畫將以Project Aria為稱，同時也對外展示用於早期研究的眼鏡裝置。

2020-09-17 11:21