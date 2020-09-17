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《Final Fantasy XVI》揭曉 將成為PlayStation 5平台獨佔作品
Square Enix宣布，將在PlayStation 5平台與Windows PC平台推出《Final Fantasy XVI》，其中將在PlayStation 5平台獨佔發行家用主機版本。
《Final Fantasy XVI》故事主軸同樣圍繞在水晶的世界觀，預計先在PlayStation 5平台發行，未來也會推出windows PC平台版本，但目前尚未公布上市時間，而Square Enix預計會在明年內公布更多遊戲資訊。
配合此次索尼互動娛樂公布PlayStation 5上市資訊，Square Enix也是出長達4分鐘多的宣傳影片，其中可以看見延續《Final Fantasy XV》的即時戰鬥系統，同時也出現召喚獸希娃與泰坦對決等場景。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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