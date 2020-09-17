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《戰神》系列新作將在2021年登上PlayStation 5平台
索尼互動娛樂宣布，將由旗下聖塔莫尼卡工作室推出《戰神》系列新作，預計會在2021年登上PlayStation 5平台。
目前還無法確認《戰神》系列新作正式名稱與遊戲內容細節，但預期將會延續先前在PlayStation 4平台的《戰神》故事，將可看見克雷多斯與兒子阿特柔斯在北歐神話世界繼續冒險，並且面對「諸神黃昏」末日考驗。
聖塔莫尼卡工作室稍早也釋出《戰神》系列新作預告影片，同時預告新作將會在2021年登上PlayStation 5平台。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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