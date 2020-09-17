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PlayStation Plus「精選合輯」成了PS5實現遊戲向下相容的作法
相較微軟明確地說明Xbox Series X將能以向下相容形式直接遊玩計有Xbox One或Xbox 360等過往平台發行遊戲作品，索尼互動娛樂則始終未說明PlayStation 5是否也會提供相同功能，讓玩家能直接遊玩過往PlayStation 4平台遊戲。而此次宣布推出PlayStation Plus精選合輯 (PlayStation Plus Collection)項目，顯示索尼互動娛樂將以不同方式讓玩家能在PlayStation 5平台遊玩既有PlayStation 4平台遊戲作品。
依照索尼互動娛樂說明，此次針對PlayStation Plus付費會員服務增加的PlayStation Plus精選合輯項目，將可讓付費會員玩家直接遊玩精選合輯項目中所收錄PlayStation 4平台熱門遊戲作品，分別如下：
- 《拉捷特與克拉克 (Ratchet & Clank)》
- 《往日不再 (Days Gone)》
- 《直到黎明 (Until Dawn)》
- 《底特律：變人 (Detroit: Become Human)》
- 《戰神 (God of War)》
- 《血源詛咒 (Bloodborne)》
- 《魔物獵人：世界 (Monster Hunter World)》
- 《Final Fantasy XV》
- 《異塵餘生4 (Fallout 4)》
- 《真人快打X (Mortal Kombat X)》
- 《秘境探險4：盜賊末路 (Uncharted 4: A Thief's End)》
- 《戰地風雲1 (Battlefield 1)》
- 《惡名昭彰：第二之子 (inFAMOUS: Second Son)》
- 《蝙蝠俠：阿卡漢騎士 (Batman: Arkham Knight)》
- 《食人巨鷹TRICO (The Last Guardian)》
- 《最後生還者 重製版 (The Last of Us Remastered)》
- 《女神異聞錄 5 (Persona 5)》
- 《惡靈古堡7：生化危機 (BIOHAZARD 7 resident Evil)》
就索尼互動娛樂說明，未來將會持續更新PlayStation Plus精選合輯項目收錄作品，讓PlayStation Plus付費會員能享有更多額外加值服務。
不過，依照各個地區情況差異，PlayStation Plus精選合輯項目收錄作品可能會有差異，同時中國地區因為法規等因素影響，因此並未提供PlayStation Plus精選合輯項目。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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