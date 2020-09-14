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Sony將在遊戲盒裝標明是否能升級至PS5遊玩 方便玩家識別

聯合新聞網 / 楊又肇

在Ubisoft公布多款即將推出的新遊戲盒裝封面顯示，可免費升級至PlayStation 5遊玩版本的遊戲，將會額外標示「PS5 Upgrade Available (可升級至PS5)」字樣，讓玩家能更輕易識別哪些遊戲不僅可在現有PlayStation 4使用，更能直接升級至PlayStation 5版本。

在此之前，微軟方面也已經在Xbox Series X增加名為「Smart Delivery (智慧分發)」設計，讓購買對應此設計的Xbox One遊戲，日後也能直接在Xbox Series X上遊玩升級版本，無需另外購買對應Xbox Series X平台版本遊戲內容，讓現有Xbox One玩家不需要為了等待新機上市，就能透過所購買遊戲同時對應新舊遊戲主機平台。

而Sony也提出類似作法，並且在此次透過「PS5 Upgrade Available」字樣方便玩家識別。

包含微軟與Sony在此次即將推出的次世代遊戲主機，兩者均強調可讓玩家更容易獲得遊玩體驗，因此均加入可讓過渡期間推出的新款遊戲可直接使用在新款遊戲主機，並且與原生針對新款遊戲主機打造版本內容相同，無需特別針對新款遊戲主機重新購買遊戲。

雖然相對會讓遊戲業者減少銷售遊戲機會，但卻能因此獲得更多玩家支持。

目前除了微軟會在旗下工作室打造遊戲內容全數加入此項設計，對於第三方遊戲業者則未強制要求，與Sony方面一樣開放遊戲業者自行決定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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