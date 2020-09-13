超過50人規模的多人戶外運動遊戲《極限共和國》明年2月25日推出

Ubisoft在Ubisoft Forward線上發表會揭曉以大型多人戶外運動遊戲形式打造的《極限共和國 (Riders Rebublic)》，讓玩家可在開放世界中體驗極限運動的快感。

《極限共和國》將於2021年2月25日於全球地區的PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X、Xbox Series S、Xbox One，以及Windows PC (透過Epic Games Store與Ubisoft Store銷售)推出，並且同步推出繁體中文版。

其中，購買Xbox One或PlayStation4版本的《極限共和國》，將可免費升級到次世代遊戲主機版本。

從乾旱峽谷到雪山，《極限共和國》將帶玩家穿梭地球上景致最壯麗的眾多地點，包含美國國家公園、布萊斯峽谷、優勝美地谷、巨杉公園、錫安、峽谷地、猛獁山及大提頓等景點都將忠實移植到遊戲中內，並且打造最獨特且充滿活力的競技場。

玩家可以在多人模式中與朋友組隊或對抗：

競賽與特技挑戰：可在 PvP 和單人模式下進行，玩家將在這些比賽和挑戰中享受刺激快感。

集體出發：這是狂亂無設限的50人以上比賽。玩家要注意自己的盲點，保護好自己的位置，他們將一路碰撞、推擠、奮力衝向終點線。

多人競技場：在6對6的PvP對戰中稱霸地圖。

線上盃：讓最優秀的好手們大秀本事，並最終登上排行榜冠軍寶座。

在生涯模式中，玩家可以在各種運動項目揚名立萬，並攻下排行榜冠軍，同時與眾多知名戶外運動贊助商簽約合作。玩家可以透過可發展進化的裝備來創造及塑造自己的極限運動員，並自訂遊戲中角色的各個層面，無論想成為世界上最強的單板滑雪手，或是想成為最快的自行車騎士，通通都能實現。

《極限共和國》在次世代主機上的畫面更新率高達60FPS，並且能在螢幕上同時顯示超過50名玩家。另外，配合直覺式的角色和攝影機控制方式，加上創新的特技系統，讓所有玩家，無論是休閒玩家還是重度玩家，都有機會從一開始就體驗到前所未有的樂趣。

目前《極限共和國》黃金版和終極版現已開放預購，其中黃金版將包含遊戲主程式和Year 1 Pass，以及可讓玩家在全年裡以裝備升級形式調整遊戲玩法的「奇特套件」，還有BMX Sport追加內容，並且外加遊戲發售後增添的專屬內容，而終極版則包含Year 1 Pass和四款專屬外觀包，提供宇宙、彩虹、霓虹和骷髏風格，玩家還可獲得20張直升機票，讓他們能以更快的速度抵達自己愛去的山峰。

另外，預購《極限共和國》的玩家，將可獲得兔子包，內含特製可愛兔子服裝、額外的藍色兔子頭和彩虹滑雪板塗裝。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》