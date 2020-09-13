《看門狗》主角艾登皮爾斯 將於《看門狗：自由軍團》季票內容登場
預計在今年10月29日推出的《看門狗：自由軍團》，在此次Ubisoft Forward線上發表會宣布，將使《看門狗》主角艾登皮爾斯成為遊戲中可操作角色，同時也將透過季票更新內容增加專屬艾登・皮爾斯的遊玩章節。
同時，Ubisoft也釋出艾登・皮爾斯遊玩章節預告內容，同時也針對玩家在遊戲中如何招募夥伴加入，並且組織屬於個人的隊伍釋出預告影片。
而Ubisoft也宣布將與英國地下音樂界知名饒舌歌手Stormzy聯名打造專屬《看門狗：自由軍團》的音樂宣傳影片，同時也在遊戲內特別設計合作任務。
《看門狗：自由軍團》預定在今年10月29日於全球地區的Xbox One、PlayStation 4，以及 Windows PC平台發售，同樣也會在Xbox Series X、Xbox Series S與和PlayStation 5主機推出對應版本。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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