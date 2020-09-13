全新定點式大型VR遊戲 《極地戰嚎 VR 深入瘋狂》明年推出

與Zero Latency VR合作，Ubisoft宣布推出全新全新定點式大型VR遊戲《極地戰嚎 VR 深入瘋狂 (FAR CRY VR : DIVE INTO INSANITY)》，將成為系列作品第一款以全VR形式打造遊戲內容。

遊戲將將可讓最多8名玩家參與，將回到《極地戰嚎3》的舞台「洛克群島」，而在遊戲中被范斯和他手下俘虜的玩家們，將在島上一起探索，為了生存而戰。

這款遊戲將於2021年在Zero Latency VR遊樂場獨家推出，預計涵蓋全球22個國家地區境內的45個遊樂場。

配合Zero Latency VR的獨特設置，玩家將能有足夠充足的活動空間，並且能沉浸在冒險當中。

《極地戰嚎VR深入瘋狂》的遊戲機制簡單直覺，讓玩家可以自由探索遊戲中多彩多姿的遼闊世界，同時團隊合作更是玩家在瘋狂軍閥的叢林挑戰中找到活路的關鍵。

而Ubisoft未來將進一步藉由VR技術應用擴展更多遊戲內容合作模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》