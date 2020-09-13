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Ubisoft全新太空冒險VR遊戲《AGOS: A GAME OF SPACE》 將於10月28日推出
近年來持續投入VR遊戲製作的Ubisoft，在稍早以線上形式舉辦的Ubisoft Forward發表會上公布全新Ubisoft全新太空冒險遊戲，《AGOS: A GAME OF SPACE》，預計在今年10月28日推出。
《AGOS: A GAME OF SPACE》將對應Oculus Rift、HTC VIVE 和 VIVE Cosmos series、Valve Index，以及Windows Mixed Reality平台。
在遊戲中，玩家將以VR形式展開星際之旅，並且尋找適合建立家園全新宜居星球。其中，玩家將扮演人工智慧，操控最後一艘離開環境惡劣地球的飛船，帶領一群倖存者穿越八個獨特恒星系，並且以找到新的家園為目的。
透過創新且物理擬真的遊戲內容，玩家將建造與駕駛他們的太空探測器，並且升級他們的世界飛船。在過程中，玩家將收集資源、解鎖新技術，並在拯救人類的非凡旅程中面對太空中的各種危險、維護船上的人類性命。
《AGOS: A GAME OF SPACE》將於10月28日推出。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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