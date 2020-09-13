Ubisoft全新太空冒險VR遊戲《AGOS: A GAME OF SPACE》 將於10月28日推出

日本有位爸爸是個馬力歐迷，他為了孩子設計了巨大版Nintendo Switch，42吋液晶電視搭配左右兩側把手，爸爸表示「我認為馬力歐兄弟是全世界最有魅力的角色，我很高興小孩在小學時就認識馬力歐」，這款巨型Switch也在推特上瘋傳，不少Switch迷看了都瘋狂，直呼「我真的想要它」。

2020-09-08 14:15