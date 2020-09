Ubisoft全新太空冒險VR遊戲《AGOS: A GAME OF SPACE》 將於10月28日推出

Ubisoft透過線上形式舉辦的Ubisoft Forward發表會宣布,過去在2003年10月推出的經典動作冒險遊戲《波斯王子:時之砂 (Prince of Persia: The Sands of Time)》,將在明年1月21日推出重製版本。

2020-09-13 11:23