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更名為《芬尼克斯傳說》的神話動作冒險遊戲 預計12月3日推出

聯合新聞網 / 楊又肇

去年原本以《眾神與怪獸 (Gods & Monsters)》為稱，目前定名為《芬尼克斯傳說 (Immortals Fenyx Rising)》的動作冒險遊戲，確定將在今年12月3日於PlayStation 4、Xbox Series X、Xbox Series S、Xbox One系列、Nintendo Switch與Windows PC (透過Epic Games Store及Ubisoft Store)平台銷售，另外也確定會在PlayStation 5等次世代遊戲主機推出。

《芬尼克斯傳說》是新穎詼諧的開放世界動作冒險遊戲，獎勵玩家在充滿變化和危險的旅程中盡情探索。衝過開闊的原野，爬上高大的山峰，在天空中遨翔，並發現黃金島上由希臘眾神啟發的7個地區隱藏的所有秘密。

由創作《刺客教條：奧德賽》的Ubisoft魁北克工作室開發，《芬尼克斯傳說》將神話大冒險帶向全新境界，玩家將扮演芬尼克斯這位長有翅膀的新半神，並且拯救希臘諸神和祂們家園，使其免於黑暗詛咒的威脅。

在這場古老的史詩戰鬥中，玩家將迎戰神話中的野獸、掌握諸神的傳奇力量，並擊敗希臘神話中最致命的泰坦「堤豐」。遊戲將提供充滿變化的動作場面、快節奏空中戰鬥與近戰，還有受希臘神話啟發的故事。

玩家將與獨眼巨人、牛頭人和梅杜莎等巨大生物對決。在阿基里斯之劍、奧德修斯之弓和代達洛斯之翼協助下，玩家將能飛上天際對付這些巨大生物。除了戰鬥之外，玩家也將接受世界謎題帶來的邏輯與策略挑戰，從小至單獨的謎題，大至於壯觀的塔爾塔羅斯寶庫。

而在《芬尼克斯傳說》裡，玩家可有多變化的進展，並且在眾神廳升級芬尼克斯的生命值或精力。除了升級芬尼克斯外，玩家也可以透過擊敗敵人和開啟散佈世界各地的箱子來強化所使用的武器、護甲和藥水。

此外，《芬尼克斯傳說》黃金版將包含主遊戲、Season Pass 和額外遊戲內容。所有預購遊戲的玩家都可獲得一個額外的任務：「烈火與閃電之傳」。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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