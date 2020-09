反轉時間《波斯王子：時之砂 重製版》 將於明年1月21日推出

Ubisoft透過線上形式舉辦的Ubisoft Forward發表會宣布,過去在2003年10月推出的經典動作冒險遊戲《波斯王子:時之砂 (Prince of Persia: The Sands of Time)》,將在明年1月21日推出重製版本。

以過往推出版本為基礎,並且藉由新技術打造的《波斯王子:時之砂 重製版》,將讓玩家再次化身王子踏上旅程,並且防止時之沙落入奸詐的維齊爾手中。

而在遊戲中,藉由掌握時之沙,將可使用匕首讓時間倒轉、加速、凍結或減緩,藉此解決一路上遇到的謎題與難關,同時玩家也能在遊玩過程解鎖1989年推出最原始的《波斯王子》遊戲內容。

《波斯王子:時之砂 重製版》預計在2021年1月21日於Windows PC、PlayStation 4、Xbox One,以及Nintendo Switch平台推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》