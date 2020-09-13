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反轉時間《波斯王子：時之砂 重製版》 將於明年1月21日推出
Ubisoft透過線上形式舉辦的Ubisoft Forward發表會宣布，過去在2003年10月推出的經典動作冒險遊戲《波斯王子：時之砂 (Prince of Persia: The Sands of Time)》，將在明年1月21日推出重製版本。
以過往推出版本為基礎，並且藉由新技術打造的《波斯王子：時之砂 重製版》，將讓玩家再次化身王子踏上旅程，並且防止時之沙落入奸詐的維齊爾手中。
而在遊戲中，藉由掌握時之沙，將可使用匕首讓時間倒轉、加速、凍結或減緩，藉此解決一路上遇到的謎題與難關，同時玩家也能在遊玩過程解鎖1989年推出最原始的《波斯王子》遊戲內容。
《波斯王子：時之砂 重製版》預計在2021年1月21日於Windows PC、PlayStation 4、Xbox One，以及Nintendo Switch平台推出。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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