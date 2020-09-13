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蘋果調整App Store使用規範 讓串流遊戲服務有機會在iOS平台運作

聯合新聞網 / 楊又肇

在蘋果稍早重新調整使用規範中，顯然將使微軟、Sony、Google、NVIDIA，以及Facebook旗下串流或聚合遊戲付費使用服務，有機會能重新在App Store上架營運。

針對過去認定微軟等業者推行串流或聚合遊戲付費使用服務違反使用規範，原因在於無法逐一針對每一款遊戲內容進行審查的情況，蘋果在重新調整的App Store使用規範，加入只要這些服務所收錄遊戲內容，能個別以App形式在App Store上架，讓蘋果能就內容進行分級、審核，同時也能讓使用者觀看評論、評分等結果即可。

而當使用者執行這些App，則可藉由關連啟用對應的串流或聚合遊戲付費使用服務，並且能透過串流方式，或是將遊戲下載至裝置端進行遊玩。

雖然看起來有點阿Q，但至少在這樣的「讓步」下，包含微軟、Facebook、Google或NVIDIA在內業者將能讓旗下串流遊戲服務，或是聚合遊戲服務能順利在iOS平台使用完整功能。

在此之前，微軟被認定為反App Store使用規範，因此讓Project xCloud串流遊戲服務無法順利在iOS平台上使用。而為了避免App被蘋果下架，Facebook日前則是將其Gaming App採用的自家付費機制移除，而Google也同樣移除iOS平台的Stadia App採用付費機制，並且僅提供內容檢視功能，消費者無法透過iOS平台App執行遊戲內容。

至於NVIDIA方面，則是避免與蘋果發生爭議，因此並未在iOS平台提供GeForce NOW專屬App。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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