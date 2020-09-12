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比一比／Xbox Series X、Xbox Series S差別在哪？

聯合新聞網 / 楊又肇

微軟稍早正式揭曉Xbox Series X與Xbox Series S具體售價，同時也確認兩款新機都會在11月10日開放銷售，而台灣地區目前也已經確認將與全球同步上市，並且確認台灣地區售價。筆者也整理兩款Xbox新機具體規格比較，確認兩款新機實際差異。

很明顯地，Xbox Series S將鎖定入門市場，因此畫面輸出僅對應1440P，但基本上可維持60fps畫面表現，而體積也相對減少60%，不過也因此取消搭載實體光碟機，預期推動玩家使用數位遊戲內容，或是透過串流方式遊玩遊戲。

而兩款新機售價基本上並未與先前推出的Xbox One系列相差太多，因此基本上還是在消費者可接受範圍，甚至也加入能以Xbox All Access訂閱方式透過「24期分期」購機方案，讓消費者能以更簡單方式購機。

除了公布新機上市資訊，微軟也確定強化Xbox Game Pass訂閱服務，其中包含將使串流遊戲服務Project xCloud直接整合在Xbox Game Pass Ultimate內，而Xbox Game Pass for PC則轉為正式版本，同時每月訂閱費用也從beta階段時的每月4.99美元增加至每月9.99美元。

另外，微軟也宣布與美商藝電合作，讓所有訂閱Xbox Game Pass服務的用戶，都能使用EA Play服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Xbox Series X

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