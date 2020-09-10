微軟確認Xbox Series X售價為499美元 與Xbox Series S同步於11月上市

聯合新聞網 / 楊又肇
圖／微軟
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稍早確認Xbox Series S將以299美元價格銷售之後，微軟更進一步確認Xbox Series X將以499美元價格銷售之外，同時也確認兩款新機都會在11月10日上市，並且將從9月22日起開放預購。

而台灣方面也確定兩款新機也會在11月10日與全球同步銷售，分別將以新台幣9480元與新台幣15380元價格銷售，一樣也會在9月22日開放預購，玩家可以透過巴哈商城、Game休閒館、momo購物網、PChome線上購物、地下街軟體世界等Xbox授權經銷通路預購新機。

除此之外，微軟此次更開放玩家能以Xbox All Access訂閱方式透過「24期分期」購買新機，讓玩家能以更無負擔方式購買新機。目前此項服務將開放美國、加拿大、澳洲、丹麥、芬蘭、法國、紐西蘭、挪威、波蘭、南韓、瑞典、英國，預計在2021年將此項訂閱服務擴展到更多國家市場。

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至於預計在9月15日併入Xbox Game Pass Ultimate服務的微軟串流遊戲服務Project xCloud，日前也確認將會進駐台灣市場，但實際開通時間依然要等微軟公布。

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為了進一步吸引玩家購買，微軟更宣布與美商藝電合作，將把EA Play服務與Xbox Game Pass Ultimate，以及Xbox Game Pass for PC訂閱服務整合，讓玩家能藉由Xbox服務遊玩更多遊戲內容。

另外，微軟也確認定位入門，同時僅有內建512GB儲存容量的Xbox Series S，一樣可對應使用與Seagate合作的特規外接SSD，並且支援Xbox Velocity儲存架構。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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