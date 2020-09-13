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微軟公布Xbox Series S具體規格 一樣支援即時光影追跡

聯合新聞網 / 楊又肇

繼稍早 被迫 公布Xbox Series S正式名稱與售價之後，微軟稍早又接續公布此款入門等級機種具體規格。

在先前標榜此款主機是Xbox歷年以來最小機種，而具體尺寸則是比Xbox Series X體積縮減60%，本身效能雖然不比Xbox Series X，但依然能發揮1440p@120fps顯示效能，並且支援以升頻方式遊玩4K畫質遊戲與4K內容播放。

跟Xbox Series X一樣，Xbox Series S也支援即時光影追跡、畫面可變更新率，以及著色速率可變，藉此讓遊戲執行不會出現延遲情況，但相比Xbox Series X則是在內建SSD容量減少為512GB，同時不確定是否採用與Xbox Series X相同的特殊外接SSD連接埠。

至於上市時間，微軟依然未正式對外說明，但有可能會選在11月10日上市，而Xbox Series X也可能會在相同時間上市銷售。

另一方面，先前已經確認將會併入Xbox Game Pass Ultimate訂閱項目的Project xCloud串流遊戲服務，接下來也會成為微軟重點發展產品，預期與Xbox Series X、Xbox Series S分別鎖定不同使用族群。

而在微軟開始對外公布新款次世代主機產品價格與上市時間後，預期Sony方面也會很快揭曉PlayStation 5上市資訊

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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