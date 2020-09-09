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微軟揭曉Xbox Series S外觀 將以299美元價格銷售

聯合新聞網 / 楊又肇

在先前有疑似實機外觀曝光後，微軟隨即對外公布定位入門機種的Xbox Series S實際面貌，同時更宣布此款新機建議售價為299美元。

同時，微軟也強調Xbox Series S是截至目前為止最小的Xbox機種，但是對應次世代機種應有效能表現。

在具體細節部分，微軟則是賣關子表示將在近期內公布，同時也未證實日前已經揭曉的Xbox Series X是否採取市場傳聞499美元定價策略，但如果以Xbox Series S定價在299美元，加上先前Xbox One S與Xbox One X售價僅在100美元左右，若微軟希望兩款主機能在價位上有更明顯區隔，或許將Xbox Series X定價設在499美元會是合理作法。

而相較Xbox Series X外觀採用方正盒狀設計，Xbox Series S反而採用相對較扁，但依然維持方正盒狀機身設計。同時，機身也佈滿大量散熱孔，更因為採用白色機身設計，使得正面黑色圓形區塊顯得更為突兀。

整體設計來看，Xbox Series S的設計有可能採Xbox Series X簡化規格，因此可能在GPU、CPU與SSD等重要元件做精簡，但依然符合絕大多數使用需求。

在先前說法中，Xbox Series S的GPU顯示效能約為4 TFLOPS，對比Xbox Series X的GPU顯示效能達12 TFLOPS，明顯少了不少，同時也比Xbox One X阿搭載GPU顯示效能為6 TFLOPS少一些。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Xbox Series X 微軟

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