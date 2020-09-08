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孩子收到超大42吋Switch禮物 任天堂粉絲夢寐以求的房間！

聯合新聞網 / 綜合報導
日本爸爸將電視變身成巨型Switch，吸引網友關注。 圖擷自otakei
日本爸爸將電視變身成巨型Switch，吸引網友關注。 圖擷自otakei

日本有位爸爸是個馬力歐迷，他為了孩子設計了巨大版Nintendo Switch，42吋液晶電視搭配左右兩側把手，爸爸表示「我認為馬力歐兄弟是全世界最有魅力的角色，我很高興小孩在小學時就認識馬力歐」，這款巨型Switch也在推特上瘋傳，不少Switch迷看了都瘋狂，直呼「我真的想要它」。

根據日媒報導，推特用戶kai.mariosfun為孩子們設計了一個巨大Nintendo Switch，他把42吋液晶電視搬到遊戲室，再去買層版將櫃子DIY成Switch的兩側手把，櫃子裡可以收納遊戲片，還有周邊配備，爸爸甚至重新粉刷家具，在爸爸的巧手下，遊戲室躍身成任天堂迷夢寐以求的房間，爸爸表示製作成本約2萬5日幣（約新台幣7千元）。

遊戲手把是可以儲存配備的實用櫃子。圖擷自otakei
遊戲手把是可以儲存配備的實用櫃子。圖擷自otakei

爸爸將成果Po在推特上，並打著「已經安裝完巨大的Nintendo Switch，哇，太可愛了」，文章也吸引四萬人按讚，超過一萬次分享，爸爸接受日媒採訪表示，「手把顏色是基本的紅色和藍色，因此房間具有很大的衝擊力，孩子們都非常興奮，看上去很幸福」，爸爸說當初為了孩子研究馬力歐，沒想到自己被馬力歐魅力所吸引，因此開始製作大型Switch。

網友看了這位爸爸的傑作，紛紛留言表示「哇手把是一個架子，設計令人驚嘆」、「我真的想要它」、「真是太可愛了」、「這傢伙真是太神奇了」、「家庭因此團結在一起，成年人可以從孩子的角度一起享受生活，太令人羨慕」、「如果我是小孩我會很開心」。

Switch 任天堂

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