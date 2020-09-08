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誰是下一位007？AI算出了「同步率」最高的演員

聯合新聞網 / INSIDE
英國男演員丹尼爾克雷格。 美聯社
英國男演員丹尼爾克雷格。 美聯社

誰最適合接下丹尼爾·克雷格的棒子，成為下一位龐德呢？專注於電影、電視分析領域的 AI 公司 Largo 打算用人工智慧算給你看誰是下一位 007。

受到武漢肺炎疫情影響，原定 4 月上映，由丹尼爾·克雷格（Daniel Craig）演得最後一部 007《生死交戰》終於要在 11 月上映了！但誰最適合接下丹尼爾·克雷格的棒子，成為下一位龐德呢？專注於電影、電視分析領域的 AI 公司 Largo 打算用人工智慧算給你看。

Largo AI 是一間創辦人來自洛桑聯邦理工學院的瑞士公司，他們主打電影、電視的 AI 模型，透過分析 40 萬部電影與電視劇、180 萬名角色的大數據，他們目標是提供包括腳本開發、演員陣容到融資、後期製作，行銷和發行的全方面電影顧問，並號稱預測準確性高達 80％，最少可以將票房收入提升 10 至 15％。

Largo 的 AI 運作原理是這樣的：他們首先依照每位演員出演的角色類型、故事元素以及電影步調去計算出每位演員的「電影 DNA」，然後系統會再把這些屬性一個一個跟過去票房表現作加權；另外 Largo 的 AI 也會計算出過去詹姆士·龐德這個角色的專屬電影 DNA，再跟演員的 DNA 比對算同步率，看看哪位演員的 DNA 跟龐德最合得來。他們認為這種計算方式，比起單純看卡司的效果會更有效。

所以誰會是最適合出演龐德的英國演員呢？那就是曾演過《超人》跟《巫師》的亨利·卡維爾（Henry Cavill）以 92.3％ 的同步率獲得第一名！事實上他本人的確在 2005 年曾參與過 007 的試鏡，最後甚至成為跟丹尼爾·克雷格的唯二人選，只是最後因年紀稍輕而落敗（丹尼爾·克雷格同步率也只有 88.6％。）

拿下英國演員第二名的是演過《瞞天過海》、《哈比人》以及英國電視劇《軍情五處》的李察·阿米塔吉（Richard Armitage，92.0％），第三名則是出演過《環太平洋》、《復仇者聯盟》的非裔演員伊卓瑞斯·艾巴（Idris Elba）；非英國籍演員則是卡爾·厄本（Karl Urban）以 96.7％ 比亨利·卡維爾還高的同步率拿下第一名！第二跟第三分別則是美國隊長克里斯·伊凡（Chris Evans，93.9％）跟威爾‧史密斯（Will Smith，92.2％）獲得。

除此之外網站也做了女性龐德跟過去龐德的同步率數據，有興趣的讀者不妨點擊連結去官方網站一探究竟吧！

《本文作者 Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

電影 AI 英國 DNA 疫情 人工智慧

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