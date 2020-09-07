EPIC Games要求蘋果 恢復《要塞英雄》等遊戲內容上架

EPIC Games稍早向法院提出情求，希望蘋果將《要塞英雄 (Fortnite)》等遊戲內容恢復上架，並且恢復其開發者帳號權限。

依照EPIC Games說法，表示本身希望改變蘋果過去以平台獨大，並且控制app內容營收分潤的壟斷行為，希望能讓蘋果改變App Store營運模式，並且讓消費者能有更多內容取得來源選擇，進而讓更多平台能以公平形式競爭。

而站在蘋果立場的話，自然會認為EPIC Games企圖破壞既有營運模式，畢竟平台維護、開發都需要一定營收支撐，因此認為本身藉由平台規模凝聚使用需求，並且針對收費部分酌收部分分潤作為平台營運支撐費用並非不合理。

但以更多開發者立場來看，則認為蘋果在分潤政策透明度不高，甚至的確有分潤比例不公情況，例如先前為了拉攏亞馬遜加入，因此特別讓亞馬遜分潤抽成比例僅以15%計算，同時針對串流遊戲業者以無法逐一評估遊戲分級等資訊為由，進而拒絕上架，甚至拒絕Facebook包含遊戲銷售的app上架，更是讓人質疑蘋果刻意限制可能影響自身遊戲內容銷售的app，或是難以收取分潤的app上架。

以營運角度來看，蘋果自然不會接受EPIC Games的提議，但實際上若開發者比照Spotify、Netflix的作法，維持在iOS平台app加入蘋果線上付費機制，但另一方面也透過官網提供消費者直接付費訂閱機制，藉此避開「蘋果稅」，顯然也是蘋果可以接受作法，因此不少開發者其實也採用相同模式，讓消費者透過外部付費，並且藉由相同帳號登入iOS平台app使用。

目前EPIC Games認為自身是在蘋果獨裁作法挑戰，並且維護開發者及消費者權益，而開發者則較關注本身使用Unreal Engine開發內容是否會受影響，至於消費者比較關心的自然是EPIC Games旗下遊戲是否能儘快回到iOS平台，或是使用Unreal Engine開發內容是否能繼續使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》