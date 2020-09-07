Crunchyroll、Adult Swim確定合作打造《莎木》動畫 總計13集

透過募資平台Kickstarter集資，並且由鈴木㭲打造的《莎木3》在去年推出後，影音平台Crunchyroll與美國電視頻道Adult Swim將攜手合作，更同打造總計13集的動畫版《莎木》，同時也會由系列遊戲作品製作人鈴木㭲參與製作團隊。

而動畫內容將會透過Adult Swim平台提供美國境內觀看，而日本以外及中國地區播放則會由Crunchyroll提供。

除此之外，動畫內容將由《一拳超人》動畫版導演櫻井親良負責執導，並且由日本TMS娛樂負責動畫內容製作。

目前暫時還沒有更進一步的動畫內容細節透露，但預期將會補完遊戲中未能說明細節，而動畫內容主角依然是芭月涼。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》